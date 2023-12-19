В Подмосковье с начала года благоустроили 15 родников за 15 млн рублей

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В Московской области с начала года благоустроили территорию вблизи 15 родников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования региона.
Программа «Родники Подмосковья» была реализована за счёт внебюджетных средств благотворителей – местных компаний, недропользователей, промышленных предприятий, а также пожертвований жителей. Общие затраты превысили 15 млн рублей.
Родники расположены в городских округах Балашиха, Сергиев-Посадский, Серпухов, Талдомский, Егорьевск, Луховицы, Ступино и Коломна. 19 декабря после благоустройства был открыт Зубцовский родник, который находится в Сергиево-Посадском городском округе.
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Родники расположены в городских округах Балашиха, Сергиев-Посадский, Серпухов, Талдомский, Егорьевск, Луховицы, Ступино и Коломна. 19 декабря после благоустройства был открыт Зубцовский родник, который находится в Сергиево-Посадском городском округе.
«Приятно, что на благоустройство источников обращают внимание не только госорганы и простые граждане, но и коммерческие организации, представители бизнеса. Они выделяют средства на ремонт, очистку и оборудование мест для набора воды», – сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Министр уточнил, что всего в Подмосковье расположено около 800 родников.
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Лора Луганская