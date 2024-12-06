Большинство россиян положительно оценивают работу Путина

Фото: kremlin.ru
Большинство граждан России (82%) доверяют президенту Владимиру Путину и оценивают его работу положительно, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Восемь процентов опрошенных скорее плохо отзываются о работе российского лидера, а десять процентов не доверяют президенту.
Также, по данным ФОМ, 54% россиян считают, что правительство РФ работает хорошо, 24% ответили, что кабмин работает плохо. Шесть из десяти опрошенных (58%) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 12% — придерживаются противоположного мнения.
Метод опроса фонда — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия вместе с пресс-конференцией президента состоится 19 декабря.
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Также, по данным ФОМ, 54% россиян считают, что правительство РФ работает хорошо, 24% ответили, что кабмин работает плохо. Шесть из десяти опрошенных (58%) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 12% — придерживаются противоположного мнения.
Метод опроса фонда — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия вместе с пресс-конференцией президента состоится 19 декабря.
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Анастасия Ларина