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Большинство россиян положительно оценивают работу Путина

ФОМ: 82% россиян доверяют Путину, столько же положительно оценивают его работу
Фото: kremlin.ru

Фото: kremlin.ru

Большинство граждан России (82%) доверяют президенту Владимиру Путину и оценивают его работу положительно, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
Восемь процентов опрошенных скорее плохо отзываются о работе российского лидера, а десять процентов не доверяют президенту.

Также, по данным ФОМ, 54% россиян считают, что правительство РФ работает хорошо, 24% ответили, что кабмин работает плохо. Шесть из десяти опрошенных (58%) положительно оценили работу премьер-министра Михаила Мишустина, 12% — придерживаются противоположного мнения.



Метод опроса фонда — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия вместе с пресс-конференцией президента состоится 19 декабря.

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«Потепление и нескончаемый снегопад»: синоптик рассказал о погоде в Москве в выходные
Синоптик Шувалов: в выходные в Москву придет потепление и нескончаемый снегопад
06 декабря 2024, 15:31

Фото: iStock/MahmutSonmez

В выходные, 7 и 8 декабря, в Москве ожидается постепенное потепление и «нескончаемый снегопад». Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, в субботу температура поднимется до -3 градусов, а в воскресенье к показателям от -2 до 0.
«[Снегопад] будет разной интенсивности, наиболее сильный снег ожидается во второй половине дня в субботу. Но ситуация, скажем так, довольно сложная, особенно для автомобилистов. Снежный накат, гололедица, вполне возможно, на дорогах. Поэтому готовимся к снегопадам. Коммунальные службы во всеоружии должны встретить его», — пояснил синоптик в беседе с RT.
Тем временем в северной столице погода в выходные ожидается немного другой, сообщает «Петербургский дневник». Как рассказал главный синоптик города Александр Колесов, в субботу и воскресенье осадков не ожидается, ветер слабый, юго-восточный.
«Никаких существенных осадков нет, ветер остаётся юго-восточным, больше даже слабым, а фон температуры воздуха в пределах -1...-6 градусов в Санкт-Петербурге, да и практически по всей территории Ленинградской области», — поделился метеоролог.
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На поддержку подмосковных пенсионеров в 2025 году направят свыше 40 млрд рублей
06 декабря 2024, 15:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области на поддержку пенсионеров в 2025 году выделят более 40 млрд рублей. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева.
«Меры социальной поддержки получают около 2 млн пенсионеров Подмосковья. В следующем году мы предусмотрели в бюджете более 40 млрд рублей. Эти средства направят на различные программы, в том числе социальные выплаты, доплаты к пенсии и компенсацию за жилищно-коммунальные услуги», – пояснила Болатаева.
В Министерстве социального развития региона перечислили самые популярные меры поддержки. Это компенсация за коммунальные услуги и за вывоз мусора, а также ежемесячные доплаты к пенсии.

В этом году по решению губернатора Московской области размер одной из доплат увеличен до 20 тыс. рублей для пенсионеров старше 65 лет, проживающих в Подмосковье более 10 лет одни или в семье из пенсионеров.

Помимо этого, пенсионерам доступна реабилитация в социальных центрах региона, отдых в санатории по бесплатным путёвкам. В рамках нацпроекта «Демография» пенсионеры старше 65 лет из сельской местности могут пользоваться бесплатной доставкой в поликлиники на диспансеризацию.

Женщины старшее 55 лет и мужчины от 60 лет могут присоединиться к проекту «Активное долголетие». В рамках проекта доступны различные виды досуга, в том числе и бесплатные экскурсии по всему региону.

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Подмосковных водителей предупредили о снегопаде и гололедице
06 декабря 2024, 14:57

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Синоптики прогнозируют в Московской области в ночь на субботу снегопад и гололедицу. Температура в тёмное время суток опустится до -6°С. Снег, по словам метеорологов, будет идти все выходные, предупредили автомобилистов в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Дорожные службы отслеживают ситуацию. Он готовы проводить уборку снега и противогололёдную обработку, чтобы обеспечить безопасный проезд транспорта. Ведомство призывает автомобилистов быть предельно внимательными, не отвлекаться за рулём на телефон. Необходимо соблюдать скоростной режим, водить плавно, резко не перестраиваться и не обгонять», – отметили в пресс-службе.
Там посоветовали быть как можно аккуратнее на поворотах и съездах, заранее снижать скорость перед переходами и пропускать пешеходов. В министерстве также обратили внимание водителей на то, что нельзя выезжать на дорогу на летней резине.

Пешеходов призвали носить световозвращатели, а также переходить дорогу и железнодорожные пути только по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта. А при возникновении чрезвычайных ситуаций или ДТП нужно звонить по номеру 112.

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Стало известно, зачем в России ужесточат правила выдачи больничных
Депутат Бессараб: будущее ограничение больничных связано с контролем сферы
06 декабря 2024, 14:50

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Ограничение в выдаче больничных листов в России для часто болеющих граждан связано с желанием взять под контроль эту сферу. Так считает член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, ее слова приводит «Лента.ру».
Минздрав России планирует с 1 сентября следующего года ввести новый порядок выдачи больничных листов, который затронет россиян, болеющих более четырех раз за полгода. Часто болеющим гражданам листок нетрудоспособности будут выдавать максимум на три календарных дня. Для его продления теперь будет необходимо положительное решение врачебной комиссии.


Она отметила, что до введения электронных больничных около двух миллионов больничных выдавалось фиктивно. Человек, имеющий стаж более восьми лет, получает при больничном 100% оплату и мог за подарок врачу несколько дней посидеть дома за счет государства. Введение электронных больничных листов эту ситуацию исправило.

Бессараб отметила, что новые правила не повлияют на оказание медицинской помощи населению. Также больному не откажут в выдаче больничного, однако самостоятельно врач продлить его не сможет.

«У кого-то есть привычка просто выйти отдохнуть. Чтобы врача не ставить в неприятное положение и не подвергать врачей опасности должностных нарушений, ведь больному же не отказывать, если он болен, то врачебная комиссия, например, из трех врачей установит, что это действительно болезнь, и, может быть, очень тревожная болезнь, начало инвалидности», — рассказала Бессараб.

По ее словам, врачи действительно будут выяснять, почему человек так часто болеет, направлять на необходимые обследования и менять схему лечения.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве и области на выходных
Синоптик Шувалов: на выходных в Москве ожидаются сугробы 8−10 см
06 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/Moskvich19771977

Первая неделя декабря подходит к концу, однако снега жители Москвы и области так и не дождались. Когда природа подарит людям белоснежные пейзажи?
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» сообщил, что пейзаж на улице изменится с началом снежных выходных.

«Дискомфорт создает отсутствие снега, но в субботу и воскресенье все кардинально изменится. Снег прибавится. Завтра во второй половине дня и к вечеру, к полуночи на воскресенье сугробы могут достигнуть высоты 8−10 сантиметров. При этом температура начнет повышаться сначала до 2−4 градусов, потом до 0−2», — сказал он.

По его словам, предсказывать погоду на новогодние праздники еще рано, потому что все изменяется.

«У нас сейчас такая гуляющая, неоднозначная, неустойчивая погода. Как-то ее из стороны в сторону швыряет. На выходных повышение температуры, а во второй половине следующей недели опять провал в холод», — спрогнозировал синоптик.

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В истринском селе Рождествено построят школу на 850 мест
06 декабря 2024, 13:54

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Школу, рассчитанную на 850 учеников, построят рядом с Рождественским бульваром в селе Рождествено городского округа Истра, проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Школа будет трёхэтажной, её общая площадь составит 11,9 тыс. квадратных метров. Здание рассчитано на комфортное размещение 34 классов. В школе предусмотрены универсальные кабинеты, лаборатории, мастерские по обработке дерева и металла, помещения для занятий по домоводству и кулинарии, а также библиотечно-информационный центр, актовый зал, два спортзала и хореографический зал, столовая с кухней и медпункт», — говорится в сообщении.
На пришкольной территории обустроят площадки для занятий спортом, игровые комплексы, организуют опытную зону для выращивания овощей и места для отдыха.

Строительство школы планируется завершить в 2027 году.

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Названы города с самыми красивыми елками к Новому году
Москва, Петербург и Казань возглавили рейтинг городов с самыми красивыми елками
06 декабря 2024, 13:49

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

Москва, Санкт-Петербург, Казань, Сочи и Красноярск возглавили рейтинг городов России с самыми красивыми елками к Новому году. К таким выводам пришли аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. В столице, как отмечается, новогоднюю красавицу поставят в 20-х числах декабря, ее возраст превышает 90 лет, а высота — 30 метров.
«Чтобы полюбоваться зелёной красавицей, нужно купить билет на экскурсию по территории Кремля. Посетить можно будет все зимние каникулы», — приводит RT слова аналитиков сервиса.
Однако, как известно, Новый год и праздничные каникулы ценят не только за красивое оформление общественных пространств. К примеру, в Кемерово уже открылась большая ледовая площадка в парке Чудес. Как сообщает «Сiбдепо», каток будет работать платно, но ежедневно с 12:00 до 13:00 вход будет свободным.

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#каникулы
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В Можайске подготовили подъезд к месту вырубки главной новогодней ели страны
06 декабря 2024, 13:26

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Подъезд к месту, где срубят новогоднюю ёлку для Соборной площади Московского Кремля, подготовили специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Будущая главная новогодняя ёлка страны растёт в Можайском округе. К ней подготовили подъездную дорогу протяжённостью 180 метров, а также обустроили парковку и площадку для спецтехники и комфортного пребывания гостей праздника. Общая площадь работ составила 5 тысяч квадратных метров. В организации подъезда и площадки участвовали 12 дорожных рабочих, было задействовано девять единиц техники», — говорится в сообщении.
Главную ёлку страны планируют срубить в понедельник, 9 декабря. Зимнюю красавицу установят на Соборной площади.

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#минтранс мо
#можайск
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#новый год
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Стилист рассказала, какой наряд выбрать на Новый год
Стилист Дембикова назвала зеленые пайетки лучшим элементом наряда на Новый год
06 декабря 2024, 13:22

Фото: iStock/gregory_lee

Лучшими образами на Новый год будут наряды с зелеными пайетками, напоминающими чешую, так как 2025 — год Змеи. Об этом заявила Стилист и ведущая, основатель академии AVA Лина Дембикова. По ее словам, также подойдут элементы в виде перьев, платья с косым рукавом или ассиметричные.
«Я однозначно буду выбирать наряд в виде напоминающей змею чешуи. Также в тренде черные элегантные приталенные силуэты, перья, асимметричные платья, платья с косым рукавом», — поделилась стилист в беседе с Pravda.Ru.
Тем временем аналитики выяснили, что самой большой статье расходов на Новый год половина россиян считают праздничное застолье. Больше всего денег, сообщает RT со ссылкой на сервис «Пакет» от Х5, уйдет на покупку ингредиентов для салатов и закусок.
«На втором месте — алкогольные напитки (32%), на третьем — горячие блюда (30%)», — отмечают аналитики.
Также отмечается, что минимальная стоимость новогоднего застолья в расчете на одного человека будет равна 460 рублям.

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