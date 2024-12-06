В Кремле объяснили, кто принимает решение о размещении «Орешника» в Белоруссии

Суть принципа «воюй или работай» на Украине заключается в том, что граждане должны зарабатывать 20 тысяч гривен, тогда можно получить бронь от мобилизации. Как пояснил украинский премьер Денис Шмыгаль в беседе с «Интерфакс-Украина», указанная сумма — это средний уровень зарплаты в стране.