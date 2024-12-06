В Кремле объяснили, кто принимает решение о размещении «Орешника» в Белоруссии

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Решение о размещении российской системы «Орешник» на территории Белоруссии принимают главы государств, пояснил журналистам на брифинге пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Такие решения принимают президенты двух стран, руководствуясь соображениями национальной безопасности», — прокомментировал он.К слову, в конце ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналисту Павлу Зарубину, что в шутку предложил своему коллеге из России Владимиру Путину разместить вооружения на территории Беларуси.
«Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»]», — говорил тогда Лукашенко.Ракетную систему «Орешник» впервые применили по Украине 21 ноября после ударов со стороны ВСУ по российским военным объектам в Брянской и Курской областях.
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