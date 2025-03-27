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Большинство россиян признались в эмоциональной зависимости от обстановки на работе

Исследование: работа влияет на настроение у 76% россиян
Фото: istockphoto/littlehenrabi

Фото: istockphoto/littlehenrabi

Большинство россиян признались, что они эмоционально зависимы от происходящего на работе, она влияет на настроение и уровень счастья у 76% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса Контур.Толк. При этом 81% респондентов довольны своей работой, а 59% из них хотели бы улучшить лишь некоторые аспекты — зарплату и условия труда.
«Абсолютное большинство респондентов признались, что намного счастливее их сделает возможность работать в гибком графике или на удаленке (85%). Еще 37% хотели бы получать дополнительные дни отпуска за переработки, а 35% были бы рады четырехдневной рабочей неделе», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с данными исследования.
В то же время эксперты «Авито Работы» назвали месяцы в 2025 году, в которых можно будет максимально выгодно взять отпуск. Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, самые удобные для отпуска — те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как чем их меньше, тем каждый из них «дороже».
«В 2024 году таких месяцев было немного (июль, август, октябрь), но в 2025 году выбор значительно шире: наиболее выгодными будут апрель (22 рабочих дня), июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня), октябрь (23 рабочих дня) и декабрь (22 рабочих дня)», — приводит издание заявление экспертов.
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Синоптик назвал дату, когда менять зимнюю резину на летнюю
Синоптик Шувалов: менять зимнюю резину имеет смысл только ближе к 20 апреля
27 марта 2025, 20:36

Фото: iStock/Shutter2U

Несмотря на аномальное тепло в марте, менять в автомобиле зимнюю резину на летнюю имеет смысл только ближе к 20 апреля. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Татар-информом».
По его словам, в апреле средняя температура окажется выше среднеклиматической на 3-5 градусов, однако отрицательные значения в ночное время все еще ожидаются. Также при морозах может снова выпасть снег.
«В апреле избежать возврата холода не удастся, потому что это еще весеннее время, контрасты температуры между югом и севером континента достаточно велики. <…> Активно «переобуваться», наверное, имеет смысл только со второй половины апреля, ближе к 20 числам», — поделился метеоролог.
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#выходные
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«Можно ехать на дачу»: синоптик рассказала о погоде в Москве в выходные
Синоптик Позднякова: погода в Москве в выходные позволит отдохнуть на даче
27 марта 2025, 20:23

Фото: iStock/VvoeVale

В Москве в предстоящие выходные ожидается переменная облачность, без осадков и до +10 градусов. Об этом сообщила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По ее словам, в эти дни вполне можно будет поехать на дачу.
«В выходные дни ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. Температура воздуха будет повышаться и за счет ночных, и дневных значений. Дневная может и превысить отметку в 10 °С», — поделилась метеоролог в беседе с RT.
В то же время в Кемерове из-за раннего потепления решили подорвать лед на реке Томь. Как пишет «Сiбдепо», ледоход на юге региона начался раньше прогнозируемых сроков, и чтобы в Кемерово не произошло того же самого, было принято решение подорвать лед.
«В целях безопасности в пятницу, 28 марта, с 14:50 до 15:15 будет приостановлено движение транспорта через Кузнецкий мост», — приводят в издании слова мэра города Дмитрия Анисимова.
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#метеоролог
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Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому в больнице в Таиланде
27 марта 2025, 19:41

Паша Техник (Фото: Telegram-канал @pashatechniqueoriginaI)

Рэпера Пашу Техника ввели в искусственную кому. Об этом сообщил РБК менеджер артиста Марк.
По его словам, рэпер находится в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в Таиланде.

Причина госпитализации Техника в настоящее время не уточняется. Менеджер отметил, что жизни музыканта ничего не угрожает.

Нынешней возлюбленная рэпера заявила, что он проходит обследование в тайской клинике.

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Медведев призвал лишать иностранцев полученного незаконным путем гражданства РФ
27 марта 2025, 18:38

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Если иностранцы получили российское гражданство незаконным путем, его необходимо лишать, заявил в рамках заседания межведомственной комиссии зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, ответственность за это должны нести сотрудники миграционных служб, а также те, кто решился нарушить законодательство.
«Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки, в целом и, возможно, с лишением их гражданства, если оно получено с нарушениями закона», — сказал Медведев.
Ранее депутат Госдумы предложил лишить гражданства одного из знаменитых актеров. Подробности в нашем материале.

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Матвиенко возмутило, что школьников могут высадить из-за неоплаты проезда
27 марта 2025, 18:03

Валентина Матвиенко (Фото: kremlin.ru)

Председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко возмутило, что кто-то может высаживать школьников за неоплаченный проезд в общественном транспорте. Спикер предложила взять на контроль доступность и реализацию льготного проезда для семей с детьми.
«…Льгот много, но не всегда они реализуются. И здесь нужно усилить контроль. До сих пор там какого-то ребенка, школьника, кто-то имеет право высадить из автобуса. Это что такое? Что, частные перевозчики — это у нас государство в государстве? Или там семьи не знают о возможных льготах либо отказывают?» — произнесла Матвиенко на правительственном часе о роли транспортного комплекса.
Она добавила, что граждане должны понимать, что имеют право на предоставляемые государством льготы. Матвиенко попросила министра транспорта Романа Старовойта наладить более эффективную систему контроля.

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