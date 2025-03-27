Большинство россиян признались в эмоциональной зависимости от обстановки на работе

Большинство россиян признались, что они эмоционально зависимы от происходящего на работе, она влияет на настроение и уровень счастья у 76% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса Контур.Толк. При этом 81% респондентов довольны своей работой, а 59% из них хотели бы улучшить лишь некоторые аспекты — зарплату и условия труда.