Большинство россиян признались в эмоциональной зависимости от обстановки на работе

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Большинство россиян признались, что они эмоционально зависимы от происходящего на работе, она влияет на настроение и уровень счастья у 76% опрошенных. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса Контур.Толк. При этом 81% респондентов довольны своей работой, а 59% из них хотели бы улучшить лишь некоторые аспекты — зарплату и условия труда.
«Абсолютное большинство респондентов признались, что намного счастливее их сделает возможность работать в гибком графике или на удаленке (85%). Еще 37% хотели бы получать дополнительные дни отпуска за переработки, а 35% были бы рады четырехдневной рабочей неделе», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с данными исследования.В то же время эксперты «Авито Работы» назвали месяцы в 2025 году, в которых можно будет максимально выгодно взять отпуск. Как отмечает RT, изучивший итоги исследования, самые удобные для отпуска — те месяцы, в которых больше всего рабочих дней, так как чем их меньше, тем каждый из них «дороже».
«В 2024 году таких месяцев было немного (июль, август, октябрь), но в 2025 году выбор значительно шире: наиболее выгодными будут апрель (22 рабочих дня), июль (23 рабочих дня), сентябрь (22 рабочих дня), октябрь (23 рабочих дня) и декабрь (22 рабочих дня)», — приводит издание заявление экспертов.Читайте также:
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