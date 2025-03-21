Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Треть петербуржцев заявили о существенном подорожании такси за год

Треть петербуржцев заявили о существенном подорожании такси за год

Фото: istockphoto/Apriori1

Фото: istockphoto/Apriori1

Почти треть (27%) жителей Санкт-Петербурга заявили о существенном подорожании поездок на такси за последний год, еще 32% опрошенных отметили незначительный рост стоимости услуги. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование. Также отмечается, что более половины пользователей такси совершают минимум две поездки за месяц, чаще всего при плохой погоде.
«Половина активных пользователей такси в Санкт-Петербурге тратят на поездки до 5 тысяч рублей в месяц. Другая половина тратит больше: 26 % – от 5 до 10 тысяч рублей, 16 % – от 10 до 20 тысяч рублей и 9 % – более 20 тысяч рублей», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами исследования.
В то же время стало известно, что с начала года средний чек россиян в кафе, ресторанах и точках фастфуда вырос до 1,3 тысячи рублей, на 13% за год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные от «Чек Индекс». В ресторанах россияне в среднем тратили до 2,1 тысяч рублей, в кафе 781 рубль, в точках быстрого питания — 512 рублей.
«В первом квартале этого года сфера общепита оказалась в большой зависимости от погодного фактора. Более теплая, ясная, сухая зима способствовала смене покупательского интереса в сторону предпочтения открытых, уличных зон питания и быстрого перекуса во время прогулки», — приводят в издании сообщение экспертов ресурса.
Читайте также:

Минюст России разъяснил порядок государственной регистрации некоммерческих организаций

Депутат Бессараб назвала россиянам условие досрочного выхода на пенсию

В ЦБ рассказали, какую сдачу не имеют права выдавать магазины
#рубль
#такси
#права
#кафе
#зима
#данные
#магазины
#индекс
#россияне
#поездки
#минюст
#цб
«Это и есть процесс воспитания»: депутат предложил кастрировать мужчин из-за абортов
Депутат Вегнер призвал кастрировать мужчин в наказание за аборт женщины
21 марта 2025, 22:12

Фото: iStock/ Ake Ngiamsanguan

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер предложил кастрировать мужчин, из-за которых женщины делают аборты. Об этом он объявил в эфире телеканала ОТВ.
«Меня удивляет, мы обсуждаем женщину, она виновата: пошла, сделала аборт, а кто ее к этому подтолкнул? Где вторая сторона? Кто ответственен? Сильный мира сего ответственен за женщину» — обратил внимание депутат.

По словам Вячеслава Вегнера, нужно «вернуться» к тому, кто подтолкнул женщину к аборту, а затем отрезать ему половой орган.

Депутат уверен, что именно мужчина ответственен за решение дамы сделать аборт. Вегнер добавил, что молодой человек должен думать о последствиях. Ведь «когда он залезает на нее», то от этого появляются дети.

«Это и есть процесс воспитания, от которого мы ушли», — объяснил депутат.

Ранее сообщалось, что Минздрав России планирует обновить перечень медицинских показаний для абортов.

Читайте также:

COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом

Минздрав планирует к 2030 году снизить продолжительность больничных на 15%

Кинолог Голубев рассказал, опасно ли брать собаку за шкирку
#дети
#мужчина
#депутат
#аборт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бывший басист «КиШ» Балунов* и режиссёр Вырыпаев* признаны иноагентами
21 марта 2025, 18:05

Александр Балунов* (фото: Telegram @balutelegram)

В пятницу, 21 марта, Минюст России дополнил реестр иностранных агентов. Обновлённый список представлен на сайте ведомства.
Реестр пополнился шестью новыми именами. В него вошли писатель Михаил Шишкин*, российский и польский режиссёр Иван Вырыпаев*, бывший бас-гитарист группы «Король и Шут» и сооснователь коллектива Александр Балунов*, получивший известность как Балу, стрит-арт художник Станислав Комиссаров*, более известный как Слава ПТРК, а также две журналистки из Абхазии – Низфу Аршбу* и Изиду Чаниа*.

Всем указанным гражданам вменяют распространение недостоверных сведений.

В частности, Иван Вырыпаев* публиковал фейковую информацию о решениях, принимаемых органами публичной власти России, а также проводимой ими политики. Кроме того, Минюст указал, что режиссёр не поддержал СВО на Украине.

Писатель Михаил Шишкин* также выступил против проведения спецоперации и отождествлял Россию с террористической организацией.

Все указанные лица проживают за пределами России.

Читайте также:

«Дошутился до уголовки»: При попытке пересечь границу задержан стендап-комик Артемий Останин

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров** оставил в центре Москвы квартиру стоимостью 45 млн рублей

Шутки о РФ, смертельная драка и суд с историком-расчленителем: куда пропал Евгений Понасенков*?

*признаны Минюстом РФ иноагентами
**признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#писатель
#режиссёр
#художник
#сво
#минюст
#россия
#иноагенты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Могила рядом с Заворотнюк, фамильный перстень и море белых роз: как прошла церемония прощания с Бедросом Киркоровым
21 марта 2025, 17:35

Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/РИА Новости)

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец певца Филиппа Киркорова, скончался 18 марта на 93-м году жизни из-за остановки сердца у себя дома.
Похороны прошли 21 марта на Троекуровском кладбище. Отпевание Бедроса проходило в храме Христа Спасителя. Более подробно о том, как прошла церемония прощания, читайте в материале «Радио 1».

Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне, Болгария. В 1962 году он переехал в Москву, где учился в ГИТИСе и работал в Москонцерте. Его известной программой стала «Москва — София, София — Москва», где звучала популярная песня «Алеша».

Он был лауреатом международных конкурсов и первым иностранным гражданином, ставшим заслуженным артистом России в 1992 году. В 2012 году получил звание народного артиста России и в 2005 году — медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Бедрос также стал важным наставником для своего сына Филиппа, поддерживая его в начале музыкальной карьеры.

Бедрос Киркоров (Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко)

Известие о смерти

О кончине своего отца сообщил Филипп Киркоров.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года, в 15:37 ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда», — написал певец в соцсетях.

Белые розы украсили зал

К 11:00 люди начали собираться у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание Бедроса Киркорова. Гражданская панихида состоялась в 14:00 в Прощальном зале Троекуровского кладбища.

Посетители приносили черно-белые портреты народного артиста РФ, а в 11:40 к церкви подъехал фургон с белыми розами, которые украсили зал.

Фото: iStock/xphotoz

Прибывшие на прощание звезды

На прощании с артистом собрались известные личности из мира шоу-бизнеса. Валерия пришла в сопровождении своего супруга Иосифа Пригожина. Она в темных очках и строгом пиджаке произнесла трогательную речь во время прощания. Певица запомнила Бедроса как очень светлого и талантливого человека.

Валерия и Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Хотя Егор Крид не смог посетить церемонию, он выразил свои соболезнования, отправив венок. Григорий Лепс, прибывший на мероприятие, не обошёлся без охраны — двое телохранителей сопровождали его, один из которых держал в руках букет красных роз.

В 12:25 прибыл Филипп с дочкой Аллой-Викторией и сыном Мартином. Певец выразил благодарность всем за поддержку и с грустью отметил, что, когда его мама ушла из жизни, он тоже не был рядом.

«Я находился на концерте. Сейчас все повторилось, — вздохнул исполнитель. — Конечно, это выбило меня из строя, но… The Show Must Go On, как говорится. Я — профессионал. Это преследует меня по жизни. Когда похоронили маму, я в этот же день улетел в Израиль. У меня был концерт в Иерусалиме. Я уже и "Зайку" пел, радовал народ, а после концерта, конечно, меня накрыло. Такова доля артиста. Все это мы оставляем за пределами сцены, народ не должен ни о чем подозревать», — объяснил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков самостоятельно вынул алые розы из багажника своего автомобиля. Он пришёл без своей супруги Татьяны Навки.

Дмитрий Песков и Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

«Уникальный человек, прошел всю войну, ветеран войны, человек искусства. Он был одним из тех, кто отстаивал памятник Алеша в Болгарии. Он поднял общественность, чтобы не дать этот памятник снести. Поддерживал талантливых молодых людей. Был уникальным человеком, поэтому считаю своим долгом с ним попрощаться», — сказал официальный представитель Кремля.

На прощание с Бедросом приехала представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что Бедрос посвятил свою жизнь сближению народов России и Болгарии. По её словам, он отстоял памятник Алеше, вложив в это своё сердце, мобилизовал общественность и звонил во все колокола, находясь на передовой. Захарова добавила, что не могла не прийти, чтобы попрощаться с ним лично.

Актер Александр Матвеев рассказал, что в последние дни Бедрос Киркоров, несмотря на свои проблемы со здоровьем, всегда держался стойко.

Прощание с Бедросом Киркоровым (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Помимо этого, на прощание с Бедросом Филипповичем прибыли посол Болгарии в России Атанас Крыстин, хирург Тимур Хайдаров с супругой Светланой Сильваши, артисты Стас Михайлов, Александр Буйнов и многие другие.

Последний путь рядом с легендами

Место последнего упокоения артиста выбрано в окружении великих деятелей искусства: Бориса Моисеева, Ирины Мирошниченко, Валентина Юдашкина, Вячеслава Добрынина и Сергея Доренко.

Как стало известно, могила артиста находится на том же участке, где и место захоронения актрисы Анастасии Заворотнюк, умершей в прошлом году от онкологии.

Фамильный перстень

Филипп поделился трогательной историей о фамильном перстне, который его отец передал ему перед смертью. Теперь он планирует передать этот перстень своему сыну Мартину.

Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца
Филипп Киркоров рассказал трогательную историю про фамильный перстень, доставшийся ему от отца

Церемония прощания с народным артистом России, певцом Бедросом Киркоровым, завершилась на Троекуровском кладбище в Москве. Артиста проводили в последний путь под его песни, сопровождаемые громкими аплодисментами.

Читайте также:

Сиделки не позволили Бедросу Киркорову составить завещание: чем владел артист и кому достанется его имущество

«Закончился великий путь моего папы»: Филипп Киркоров в день похорон отца вспомнил о завете Людмилы Гурченко

«Когда мама умерла, я радовал народ»: Филипп Киркоров на отпевании отца заявил о преследующем его злом роке
#статьи
#памятник
#актёр
#розы
#жизнь
#кладбища
#прощание
#кладбище
#дмитрий песков
#артист
#киркоров
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кинолог Голубев рассказал, опасно ли брать собаку за шкирку
Кинолог Голубев: брать собаку за шкирку опасно
21 марта 2025, 17:11

Фото: iStock/lydian

Иногда собаководы прибегают к захвату собаки за шкирку, чтобы ее переместить. Шкирка – это область кожи на холке. Дикие предки домашних собак с ее помощью перетаскивали щенков. Но можно ли хозяину брать питомца за шкирку?
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что с возрастом ткани в области шкирки теряют свою подвижность, и попытки поднять собаку подобным образом могут повлечь за собой серьезные травмы.


Можно ли брать собаку за шкирку

Есть множество альтернатив обращения с питомцем. Прежде, чем решить взять собаку за шкирку, взвесьте все риски. Лучше использовать поводок или ошейник для управления питомцем, в экстренных ситуациях можно взять собаку на руки.

Область холки, которую называют шкиркой, эластичная и подходит для переноски матерью щенков. Но здесь есть нюансы: во-первых, кожа в этой области мягкая и эластичная только в первые месяцы жизни щенка, во-вторых, в этом вопросе немаловажную роль играет вес собаки, небольшой вес позволяет матери легко и безопасно подхватить малыша за холку и переместить. Будьте внимательны, вы легко можете травмировать малыша.

Что касается взрослых собак, то кожа по мере взросления теряет эластичность, мышечная масса увеличивается, захват за холку в этом случае будет не только болезненным, но и опасным. Кроме того, если в момент захвата за шкирку собака начнет вырываться, это может привести к растяжению мышц, надрывам кожи и даже повреждению позвоночника.

Чем опасен захват за шкирку


Если человек пытается взять собаку за шкирку, это может привести к травме. Помимо того, что хозяин может неправильно схватить любимца, он может при захвате надавить на шейный отдел позвоночника, что станет причиной компрессии нервных окончаний. Любые резкие движения при захвате за эту область холки могут повредить связки и мышцы.

Кроме того, подобные действия со стороны хозяина могут вызвать недоверие, стресс и потерю взаимопонимания между человеком и собакой. Это усложнит процесс взаимодействия и дрессировки.

Захват за шкирку может быть применен только в экстренных ситуациях, например, чтобы убрать питомца с дороги или предотвратить конфликт с другим животным. Однако даже в этом случае стоит придерживать тело животного, чтобы снизить нагрузку на шею и предотвратить возможные травмы.

Читайте также:

Кинологи назвали 5 вещей, которые могут расстроить вашу собаку

Кинологи рассказали, как научить собаку человеческим сигналам

Кинологи рассказали, из-за чего собаки постоянно лают
#собаки
#собака
#кинологи
#травмы
#человек
#кожа
#стресс
Следите за нашими новостями
в удобном формате
COVID-19 в прошлом: в России прекращают публикацию еженедельных сводок по заболеваемости коронавирусом
Оперштаб прекратит публикацию еженедельных сводок по заболеваемости COVID-19
21 марта 2025, 16:49

Фото: iStock/peterschreiber.media

В России перестанут публиковать еженедельные сводки по числу заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В федеральном оперативном штабе уточнили, что ситуация с коронавирусом стабилизировалась, потому в отчётах больше нет необходимости. К тому же, вирус перешёл в разряд сезонных заболеваний.

При этом подчёркивается, что Роспотребнадзор по-прежнему будет осуществлять мониторинг эпидемиологической ситуации в России в оперативном режиме.

По данным портала Объясняем.рф, всего в разделе «Стопкоронавирус» с 23 мая 2023 года по 18 марта 2025 года были опубликованы 95 еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19 в стране, а также иные важные новости по этой же тематике. При этом, после прекращения публикаций раздел останется доступным для всех пользователей.

Читайте также:

В Петербурге почти 70 классов закрыли на карантин из-за гриппа, ОРВИ и COVID-19

«Надо быть готовыми»: эпидемиолог раскрыл вероятность повторения пандемии

Китай получил штраф от суда в США за сокрытие данных о COVID-19, пишут СМИ
#роспотребнадзор
#вирус
#мониторинг
#коронавирус
#новости
#заболевания
#россия
#covid-19
#оперштаб
Следите за нашими новостями
в удобном формате