Треть петербуржцев заявили о существенном подорожании такси за год

Почти треть (27%) жителей Санкт-Петербурга заявили о существенном подорожании поездок на такси за последний год, еще 32% опрошенных отметили незначительный рост стоимости услуги. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование. Также отмечается, что более половины пользователей такси совершают минимум две поездки за месяц, чаще всего при плохой погоде.