Треть петербуржцев заявили о существенном подорожании такси за год

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Почти треть (27%) жителей Санкт-Петербурга заявили о существенном подорожании поездок на такси за последний год, еще 32% опрошенных отметили незначительный рост стоимости услуги. К соответствующим выводам пришел опрос Группы Ренессанс Страхование. Также отмечается, что более половины пользователей такси совершают минимум две поездки за месяц, чаще всего при плохой погоде.
«Половина активных пользователей такси в Санкт-Петербурге тратят на поездки до 5 тысяч рублей в месяц. Другая половина тратит больше: 26 % – от 5 до 10 тысяч рублей, 16 % – от 10 до 20 тысяч рублей и 9 % – более 20 тысяч рублей», — пишет «Петербургский дневник», ознакомившийся с итогами исследования.В то же время стало известно, что с начала года средний чек россиян в кафе, ресторанах и точках фастфуда вырос до 1,3 тысячи рублей, на 13% за год. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные от «Чек Индекс». В ресторанах россияне в среднем тратили до 2,1 тысяч рублей, в кафе 781 рубль, в точках быстрого питания — 512 рублей.
«В первом квартале этого года сфера общепита оказалась в большой зависимости от погодного фактора. Более теплая, ясная, сухая зима способствовала смене покупательского интереса в сторону предпочтения открытых, уличных зон питания и быстрого перекуса во время прогулки», — приводят в издании сообщение экспертов ресурса.Читайте также:
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