Россияне назвали желаемый уровень зарплаты для своих детей

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Большинство россиян хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru. Как отмечается, 23% опрошенных хотят зарплаты для детей от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, а 18% — от 200 до 300 тысяч рублей.
«Ежемесячный доход детей в размере от 50–100 тыс. руб. устроил бы всего 7% опрошенных. 21% были бы не против, если бы их ребенок получал 100–150 тыс. руб. <…> 13% — на уровне 300–500 тыс. руб., 8% — 500–1000 тыс. руб. И наконец, каждый десятый рассчитывает, что ежемесячный доход его ребенка будет превышать 1 млн рублей», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования.Вместе с тем, согласно данным опроса MANGO OFFICE, более 80% работающих россиян хотели бы разделять работу и личную жизнь в интернете. Как сообщает RT, изучивший результаты опроса, 85% опрошенных считают, что было бы лучше, если рабочие чаты находились отдельно от личных переписок и контента. Директор по продажам организации Александр Шикинов отметил, что это исследование выявило важную задачу для топ-менеджеров.
«Рабочие коммуникации становятся все более хаотичными. Сотрудники российских компаний в открытую говорят, что качество бизнес-общения должно быть улучшено. Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты», — пояснил он.Читайте также:
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