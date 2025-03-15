Россияне назвали желаемый уровень зарплаты для своих детей

Большинство россиян хотят, чтобы зарплата их детей достигала 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование Группы Ренессанс Страхование и hh.ru. Как отмечается, 23% опрошенных хотят зарплаты для детей от 150 до 200 тысяч рублей в месяц, а 18% — от 200 до 300 тысяч рублей.