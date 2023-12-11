Турэксперт Мкртчян раскрыл секрет бюджетного отдыха на Новый год

Фото: istockphoto.com/anyaberkut
Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что бюджетно провести новогодние праздники можно, не уезжая далеко от дома.
«Естественно, самый бюджетный отдых –недалеко от дома, не покидая своего региона. <…> Так, если, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее. Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа «релакс», недорогих санаториев», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.
Ранее россиянам рекомендовали основные блюда, которые очень подойдут к новогоднему столу. Как пишет utro.ru, для встречи 2024 года отлично подойдут рыба, морепродукты, блюда, приправленные специями, такими, как перец, чеснок, имбирь, а также свежие фрукты. Кроме того, неплохо будет поставить на стол новые блюда, которые ранее не готовились в семье.
Читайте также:
Опрос: Почти треть россиян планирует поездки на Новый год
Московская область стала лучшим регионом туристической сувенирной продукции
Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год
Мелисса Тимофеева