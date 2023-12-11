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Турэксперт Мкртчян раскрыл секрет бюджетного отдыха на Новый год

Турэксперт Мкртчян: Недорого можно отдохнуть недалеко от дома
11 декабря 2023, 14:13
Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Фото: istockphoto.com/anyaberkut

Вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян заявил, что бюджетно провести новогодние праздники можно, не уезжая далеко от дома.

«Естественно, самый бюджетный отдых –недалеко от дома, не покидая своего региона. <…> Так, если, люди живут в Москве, то можно поехать в Подмосковье или по Малому Золотому кольцу. Живущие в Краснодарском крае могут отдохнуть в горах, то есть в Адыгее. Если мы говорим о Владивостоке, то в пределах Приморского края есть очень много интересных заповедников, отелей типа «релакс», недорогих санаториев», — прокомментировал в беседе с «Москвой 24» Мкртчян.

Ранее россиянам рекомендовали основные блюда, которые очень подойдут к новогоднему столу. Как пишет utro.ru, для встречи 2024 года отлично подойдут рыба, морепродукты, блюда, приправленные специями, такими, как перец, чеснок, имбирь, а также свежие фрукты. Кроме того, неплохо будет поставить на стол новые блюда, которые ранее не готовились в семье.

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Блогерша из РФ узнала у знакомого американца о трех раздражающих его вещах в США
11 декабря 2023, 06:31

Фото: iStock/Tzido

Блогерша из России поговорила со знакомым американцем и спросила, какие три вещи его больше всего раздражают в США. Об этом она рассказала в своём блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».
По словам иностранца, в США нет свободы действия и свободы слова.

«Знаешь, что меня очень злит в этой стране? Что мы не можем выходить на улицу и осуждать Израиль за его действия в отношении Палестины», — процитировала девушка слова американца.

Он добавил, что раздражающей особенностью также является отсутствие на его родине безопасности.

«Всегда ощущал себя в большей безопасности в других странах. Слишком уж много здесь происшествий», — поделился мужчина.

Помимо этого, иностранец пожаловался на еду в Соединённых Штатах — не полезную и «будто пластмассовую».

«Я был в других странах, поэтому могу сравнить. Это совершенно другое качество! Чувствуешь, что хлеб настоящий, а не сделанный из непонятно чего. Мясо вкусное», — отметил он.

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Опрос: Почти треть россиян планирует поездки на Новый год
08 декабря 2023, 17:18

Фото: istockphoto.com/Valerii Apetroaiei

Опрос финансовой онлайн-платформы Webbankir показал, что на новогодние праздники 28,9% россиян планируют отправится в путешествие.
Большинство из тех, кто планирует встретить Новый год не дома, планирует экскурсионные туры по России. Далее по популярности следуют российские горнолыжные и морские курорты, и лишь 2,4% респондентов хотят отдохнуть на пляжном курорте за рубежом.

«Популярность почти всех видов туризма заметно выросла, за исключением отечественных морских курортов, чья доля за год осталась стабильной. Самый распространенный формат новогодней поездки у россиян – визит к родственникам или друзьям. Почти столь же популярны поездки за город. Эта доля по сравнению с прошлым годом практически не изменилась. Остальные участники пока не определились с планами», — отметили в пресс-службе платформы.

Как передаёт Газета.ру, 71,1% респондентов ответили, что намерены новогодние праздники провести дома.

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#праздники
#туры
#поездки
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Московская область стала лучшим регионом туристической сувенирной продукции
08 декабря 2023, 12:36

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Подмосковье признано «Лучшим регионом туристической сувенирной продукции» на Всероссийском конкурсе. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Финал IX Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» состоялся в Твери. Всего в 2023 году в нем приняли участие 3 222 позиции от авторов и производителей туристических сувениров из 75 регионов России, а также из Республики Беларусь. В финал прошли лишь 620 конкурсных позиций.

По итогам оценок жюри в номинации «Лучший регион туристической сувенирной продукции» гран-при получила Московская область.

Стоит отметить, что ещё 11 проектов стали призерами конкурсных номинаций из городских округов Луховицы, Раменское, Ликино-Дулёво, Павловский Посад, Богородск, Егорьевск и Мытищи. 

Кроме этого, на финале конкурса прошли презентации 24 магазинов туристической сувенирной продукции из 16 регионов страны.

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#мытищи
#раменское
#луховицы
#страны
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#регион
#конкурс
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Московская область стала одним из самых популярных направлений для отдыха на Новый год
07 декабря 2023, 14:14

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Московская область входит в топ самых популярных направлений для отдыха на Новый год среди россиян. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В 2023 году россияне больше всего запланировали путешествия на новогоднюю ночь. На курорты черного моря прошлось 35% от всех новогодних броней, на втором месте — Кавказские Минеральные Воды, а на третьем Подмосковье и Беларусь.

«Москва и Подмосковье стали самыми популярными направлениями в 2023 году — здесь и культурно-познавательный, и спортивный и другие виды туризма, есть и на Рождество, на Новый год, детский и семейный туризм. Все это развивается. Третье — это Санкт-Петербург, туда же можно отнести и весь Северо-Запад, включая Карелию. Далее идет Псковская область, Пермский край», – отметил вице-президент Союза Туриндустрии Юрий Барзыкин.

Стоит отметить, что по данным министерства отели Московской области уже забронированы на 70% в новогодние праздники.

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#туризм
#новый год
#рождество
#праздники
#россияне
#курорты
#путешествия
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В Подмосковье в сфере глэмпинга работают более 70 объектов
06 декабря 2023, 18:40

Фото: Мининвест МО

Подмосковья глэмпинги могут принимать до 140 тыс человек в год. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обсуживать порядка 105 тыс туристов в год. Финансовая ёмкость регионального рынка сегодня составляет около 1 млрд рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал», – отметила Зиновьева.
Ранее зампред сообщала, что всего в регионе в этой сфере работают 74 объекта.
 
Для дальнейшего развития глэмпинга Мининвест разрабатывает специальные электронные сервисы. Так, отдельные локации для глэмпинга уже присутствуют на инвестиционной карте региона.
 
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#туризм
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#московская область
#екатерина зиновьева
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На Пхукете россиянин напугал туристов своим странным поведением
Россиянин разговаривал сам с собой и напугал туристов на Пхукете
06 декабря 2023, 16:26

Фото: istockphoto/Narongrit Sritana

Россиянин напугал туристов на пляже Пхукета людей тем, что кричал и разговаривал сам с собой.
The Phuket Express пишет, что ЧП случилось на пляже Най Янг рядом с одним из отелей. Местные позвонили в полицию и сообщили, что иностранец беспокоит всех громкими звуками. Правоохранители приехали на место и обнаружили босоного мужчину средних лет в майке, шортах. Он оживленно разговаривал сам с собой на русском языке. 

После приезда полицейских россиянин успокоился и поговорил со стражами порядка на английском. Правоохранители уточнили, не требуется ли ему госпитализация или психиатрическая помощь. Россиянин от помощи отказался. Затем гражданин России попросил разрешения вздремнуть на пляжном шезлонге. Полицейские сказали охраннику, который находился поблизости, следить за мужчиной и уехали. 

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#туризм
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Подмосковье победило сразу в семи номинациях Национальной гостиничной премии
05 декабря 2023, 15:16

Фото: Минкульт МО

Московская область получила награды сразу в нескольких номинациях Национальной гостиничной премии 2023. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Городской округ Коломна представил Подмосковье и впервые одержал победу в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс до 500 тыс человек». 
 
Помимо этого, лучшим мини-отелем (до 15 номеров) названа вилла-отель Provence в Наро-Фоминском городском округе, лучшим загородным отелем – бутик-отель Seneshal luxury resort & spa из Солнечногорска. В номинации «Лучшая концепция продвижения отеля» победил Palmira garden hotel & spa из Ленинского городского округа. Лучший spa-отелем назвали Palmira garden hotel & spa из того же муниципалитета. Лучшим сайтом отеля признан ресурс гостиницы Les art resort из Рузского городского округа. А персоной года признана коммерческий директор Seneshal из Солнечногорска Дарья Дацина
 
Всего в этом году на конкурс было подано около 400 заявок. В финал премии вышли 165 номинантов из 44 регионов. Финалисты определялись по результатам голосования пользователей сайта hotelawards.ru и экспертной коллегии, а затем материалы каждого оценивало профессиональное жюри.
 
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#туризм
#премия
#гостиница
#отель
#московская область
#подмосковье
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В Италии появилась новая мошенническая схема для туристов
04 декабря 2023, 19:42

Фото: istockphoto / Choreograph

Туристов предупреждают о новой мошеннической схеме, которую используют уличные художники во Флоренции, Италия.
Об этом рассказал путешественников в TikTok, пишет Daily Mail.

К примеру, на площади Пьяцца-дель-Дуомо во Флоренции появились фальшивые художники, которые размещают несколько рисунков на брусчатке посреди пешеходной дорожки и наблюдают за ними со стороны. Когда случайный прохожий наступает на картины, к нему подбегают художники и требуют компенсации.

«Хотите — верьте, хотите — нет, но это очень легко сделать, особенно в таких оживленных местах, как центр Флоренции. Так что будьте осторожны», —говорит путешественник.
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#мошенники
#туристы
#новости
#туристический маршрут
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Бортпроводник раскрыл причину, по которой не следует пить кофе в самолете
Бортпроводник рассказал, что чайники на борту моют очень редко
04 декабря 2023, 18:11

Фото: IStock/undrey

Бортпроводник рассказал путешественникам отвратительную причину, из-за которой не стоит пить кофе на борту самолета.
Своим мнением он поделился в TikTok, пишет издание Daily Mail. На видео блогер обратил внимание на пост в Reddit, где пилот посоветовал пассажирам никогда не пить кофе во время полета, потому что это негигиенично. Ёмкости для воды, из которых наполняют чайники, моют очень редко. 

«Не хочу даже думать о плесени и бактериях, которые появляются в этих резервуарах», —рассказал лётчик.
Бортпроводник согласился с коллегой и рассказал ещё одну причину, по которой стоит не пить кофе на борту. По его словам, члены экипажа могут выливать кофейники исключительно в унитазы на борту.

«Я представляю, что в этот момент происходит какой-то выброс частиц, бактерий и чего бы то ни было, что попадает прямо в кофейник», — говорит бортпроводник. 
Автор ролика посоветовал приезжать в аэропорт на 10 минут пораньше, чтобы купить кофе в терминале.

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#аэропорт
#самолет
#самолёты
#туристы
#туристический маршрут
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