Россиян предупредили о подорожании елок перед Новым годом

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Перед наступлением новогодних праздников ожидается увеличение цен на елки и другие хвойные деревья.
Рост стоимости составит от 100 до 200 рублей за каждое дерево. Как сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на Рослесинфорг, пик цен на деревья придется на период с середины месяца до 28 декабря.
Согласно информации, в прошлом году средняя цена на елку высотой от 1,5 до 1,7 метра составляла около 1200 рублей на базарах, а сосны — около 1500 рублей. Однако в этом году цены могут подняться на дополнительные 100–200 рублей.
Директор сети елочных магазинов Владислав Пухаев отметил, что самыми дорогими окажутся импортные деревья. Елки, доставленные через параллельный импорт через белорусскую границу, могут вырасти в цене на 1000 рублей по сравнению с прошлым годом.
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Согласно информации, в прошлом году средняя цена на елку высотой от 1,5 до 1,7 метра составляла около 1200 рублей на базарах, а сосны — около 1500 рублей. Однако в этом году цены могут подняться на дополнительные 100–200 рублей.
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Артем Кузьмин