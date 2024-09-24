Большинство россиян считают смартфоны причиной ухудшения здоровья глаз

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Большинство россиян считают смартфоны и другие цифровые устройства основной причиной, по которой ухудшается здоровье глаз. К таким выводам пришли во время опроса о негативных факторах, которые чаще всего отрицательно влияют на зрение, и мерах защиты, используемых для сохранения здоровья глаз.
Длительный контакт с экранами цифровых устройств в качестве наиболее негативного фактора назвали 76% респондентов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование «СБЕР ЕАПТЕКА» и офтальмологической клиники World Vision.
Такое мнение разделяют и многие специалисты.
Третье, четвертое и пятое место заняли работа в плохо освещенных помещении, слишком сухой воздух и долгие поездки за рулем или пребывание на солнце без защитных очков — 10%, 8% и 2% соответственно.
Специалисты советуют, в первую очередь, ограничивать время перед экранами, а при работе с ними использовать очки с фильтром синего цвета и делать 20-минутные паузы. Также важно выровнять режим сна, так как недосып пагубно сказывается на здоровье глаз.
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Такое мнение разделяют и многие специалисты.
«В современном мире практически каждый житель мегаполиса сталкивается с негативным влиянием цифровых технологий на зрение. Так, каждый второй пациент обращается к нам в клинику по поводу сухости и усталости глаз, с жалобами на головные боли и проблемы с фокусировкой», — рассказала главврач, офтальмолог и лазерный хирург клиники World Vision Зарина Курачинова.На втором месте по популярности оказались стрессы, недосып и усталость. Главным негативным фактором для здоровья глаз эти причины назвали 24% опрошенных.
Третье, четвертое и пятое место заняли работа в плохо освещенных помещении, слишком сухой воздух и долгие поездки за рулем или пребывание на солнце без защитных очков — 10%, 8% и 2% соответственно.
Специалисты советуют, в первую очередь, ограничивать время перед экранами, а при работе с ними использовать очки с фильтром синего цвета и делать 20-минутные паузы. Также важно выровнять режим сна, так как недосып пагубно сказывается на здоровье глаз.
«Используйте увлажняющие капли — они помогут справиться с сухостью глаз, вызванной кондиционерами и отопительными системами. Следите за освещением, работайте только при мягком, рассеянном свете, избегайте слишком ярких ламп. Наконец, ежегодно проходите регулярные осмотры у врача-офтальмолога, даже если жалоб на зрение нет», — резюмировала врач.Читайте также:
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Данил Пономарев