«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени

За выгул собак без поводка или намордника планируют ввести штраф от 500 до 1500 рублей, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. По его словам, штрафы также появятся за содержание чрезмерного количества собак в неположенных местах, неубранные «последствия выгула» в общественных местах.