«Непозволительная роскошь»: Мединский призвал «спрессовать» образование в РФ по времени

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В будущем продолжительность образования в РФ должна быть сокращена. Об этом заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, пишет ТАСС.
Мединский отметил, что это коснется школьного, среднего специального и высшего образования. По его словам, одиннадцать лет обучения являются непозволительной роскошью.
Помощник российского лидера добавил, что в дальнейшем образование должно быть спрессовано, чтобы можно было как можно раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособным.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в РФ, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Помощник российского лидера добавил, что в дальнейшем образование должно быть спрессовано, чтобы можно было как можно раньше вступать в сферу профподготовки и становиться конкурентоспособным.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз предложил реформу системы образования в РФ, призвав предоставлять высшее образование только детям с «природным даром». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова