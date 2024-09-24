В Госдуме пояснили, кто попадет под статью о «пропаганде чайлдфри»

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Депутат Госдумы Яна Лантратова объяснила, что законопроект, касающийся идеологии чайлдфри, затрагивает именно пропаганду идеи отказа от деторождения. Об этом информирует RT.
«То есть когда через различные каналы информации идёт настойчивое, систематическое распространение определённых взглядов с целью изменения общественного мнения. Некоторые высказывают опасения, что такой закон может нарушить право женщин самостоятельно решать, хотят ли они ребёнка или нет. Это не так», — цитирует парламентария RT.
По словам Лантратовой, данный закон укрепляет право женщины принять решение о рождении ребенка самостоятельно. Депутат подчеркнула, что нынешняя информационная среда, особенно в интернете, является крайне агрессивной.
Лантратова заключила, что особенно жёсткая санкция будет установлена для тех, кто пытается пропагандировать движение чайлдфри среди несовершеннолетних.
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