Стало известно о новых штрафах за выгул собак без намордника

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За выгул собак без поводка или намордника планируют ввести штраф от 500 до 1500 рублей, соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Об этом сообщил юрист Илья Русяев. По его словам, штрафы также появятся за содержание чрезмерного количества собак в неположенных местах, неубранные «последствия выгула» в общественных местах.
«Важно отметить, что предложенные меры касаются не только нарушений правил выгула собак, но и других аспектов содержания домашних животных. Например, под действие закона могут попасть случаи использования животных в коммерческих целях без соответствующего разрешения или содержание чрезмерного количества питомцев в условиях, не соответствующих санитарным нормам», — рассказал он в беседе с «Известиями».Русяев добавил, что в России уже есть закон «Об ответственном обращении с животными», но у него есть существенная проблема — он не определяет четких санкций за нарушение правил.
«Новый законопроект призван заполнить этот пробел в законодательстве. Предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей 8.50, которая будет регулировать ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных», — объяснил юрист.Согласно законопроекту, в стране начнет действовать дифференцированный подход к штрафам для нарушителей с домашними питомцами. Первый штраф — от 500 до 1500 рублей, второй — от 3000 до 5000 рублей, что заметно будет бить по карману безответственных владельцев животных. Для предпринимателей соответствующие санкции составят от 1500 до 3000 рублей, повторно — от 5000 до 10000 рублей.
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