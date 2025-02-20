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Большинство россиян смотрят фильмы и сериалы во время путешествий

Фото: iStock/Olezzo

Фото: iStock/Olezzo

80% россиян смотрят фильмы и сериалы во время путешествий, при этом каждый третий (33%) делает это регулярно. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра Wink. Больше всего времени за просмотром видеоконтента, как отмечается, проводят жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республики Алтай.
Чаще всего россияне выбирают комедии, семейные фильмы и триллеры, пишут «Известия», изучившие итоги исследования. 65% опрошенных предпочитают фильмы, а 47% — сериалы. При этом молодые зрители чаще смотрят сериалы: среди респондентов до 24 лет так поступают 53%, а среди тех, кто старше 65 лет, — только 32%.

Время, проведенное у экранов, также зависит от возраста, отмечает «Газета.Ru», так же ознакомившаяся с исследованием. Молодежь до 24 лет тратит на кинопросмотр около двух часов в день, а путешественники старше 65 лет — менее полутора часов.

Кроме того, 17% опрошенных смотрят в путешествиях анимацию и мультфильмы. Здесь также заметна разница между поколениями: молодые зрители чаще выбирают этот жанр, чем старшее поколение.

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Психолог объяснила, почему мужчины пропадают после близости
Психолог Медведева: мужчины пропадают после близости, чтобы проверить спутницу
21 февраля 2025, 13:44

Фото: iStock/Artsyslik

Всем известно, что психика мужчин и женщин сильно отличается. Так, недавние исследования показали, мужчины чаще влюбляются и сложнее переживают расставания. А женщины долго наблюдают и приглядываются до того, как довериться партнеру. Однако зачастую после эмоционального сближения мужчина без объяснения пропадает. Что это может значить?
Психолог Мария Медведева в беседе с «Радио 1» объяснила, почему мужчина пропадает после того, как завоевывает доверие женщины.

«У женщин и мужчин разница в психике и в дохождении гормонов доверия. Мужчина влюбляется быстрее из-за высокого уровня дофамина, берет инициативу. А отдаляется спустя время, чтобы посмотреть, не бежит ли спутница за ним, не сильно ли она его душит, потому что, вроде как, впустила в свой круг», — объяснила эксперт.

По словам психолога, эта и есть так называемая «притирка», когда партнеры выясняют настоящие стороны друг друга после конфетно-букетного периода.

Фото: iStock/AntonioGuillem

Мария Медведева подчеркнула, что здоровые отношения от деструктивных отличаются вовлеченностью партнеров.

«Здоровые — это когда оба человека вовлечены, и смысл - построить уважительные и доверительные отношения. Мы всегда немножко рискуем, когда проверяем доверие и открываемся сами. Но без этого никак, надо доверять своей интуиции. Слушайте себя, мы сами себя никогда не обманываем», — посоветовала психолог.

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Метапневмовирус из Китая начал заражать россиян: почему в группе риска дети, первые симптомы и способы защиты
21 февраля 2025, 12:51

Фото: iStock/Artur Plawgo

В начале января 2025 года мир стал свидетелем вспышки метапневмовируса в Китае. Этот вирус, вызывающий респираторные заболевания, особенно опасен для детей из-за возможных осложнений. По последним данным, эпидемия добралась до России. Чем опасна инфекция и как вовремя ее распознать расскажет «Радио 1».

Что такое метапневмовирус?


Человеческий метапневмовирус (hMPV) — это сезонный респираторный вирус, который ежегодно вызывает острые респираторные инфекции. Он считается относительно «новым», так как был открыт в 2001 году. Первоначально этот вирус поражал только птиц, но затем мутировал и начал инфицировать людей. Метапневмовирус (metapneumovirus, MPV) относится к РНК-содержащим вирусам рода Metapneumovirus семейства Pneumoviridae. Вирус передается воздушно-капельным путем.


Группы риска:


  • дети младше 5 лет, особенно новорожденные;
  • пожилые люди старше 65 лет;
  • лица с ослабленным иммунитетом.

Основные симптомы метапневмовирусной инфекции

Фото: iStock/ LeManna


Инфекция, вызванная метапневмовирусом, может проявляться как поражением верхних, так и, чаще, нижних дыхательных путей. Основные симптомы, вызываемые метапневмовирусом, включают:
  • кашель;
  • насморк;
  • повышение температуры выше 38°С.

Дополнительные проявления могут быть следующими:


  • вялость и слабость;
  • головная боль;
  • боль в горле;
  • одышка;
  • лимфаденопатия (увеличение лимфоузлов);
  • конъюнктивит (воспаление слизистой глаза);
  • тонзиллит (воспаление небных миндалин);
  • экзантема (точечные кровоизлияния на коже лица, груди и спины);
  • цианоз (синюшность кожных покровов).

Примерно у 25% пациентов с метапневмовирусной инфекцией наблюдаются симптомы расстройства пищеварения, такие как рвота и диарея. Также возможно увеличение печени и селезенки.

Особенности метапневмовирусной инфекции заключаются в том, что этот вирус, в отличие от других возбудителей острых респираторных заболеваний, преимущественно поражает нижние дыхательные пути, включая бронхи и легкие. Некоторые исследования показывают, что вирус может проникать в головной мозг.

Что известно о ситуации с метапневмовирусом в мире и в России


5 января 2025 года Роспотребнадзор сообщил, что внимательно следит за ситуацией, связанной с вспышкой метапневмовируса в Китае. Случаи заболевания были зафиксированы в Свердловской области, Бурятии и Республике Алтай. Родители сообщают о переполненных детских больницах. По информации Телеграм-канала Shot, распространение метапневмовируса на территории России вызывает особую тревогу, особенно среди детей из группы риска.

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Психолог объяснила, почему мужчины быстрее признаются в любви и сложнее переносят расставание
Психолог Медведева: мужчины быстрее признаются в любви из-за высокого дофамина
21 февраля 2025, 12:00

Фото: iStock/YakobchukOlena

Недавнее исследование показало интересные результаты: мужчины чаще женщин влюбляются с первого взгляда и признаются в любви. Также «сильный пол» тяжелее проживает расставание, чувствуя тотальное одиночество.
Психолог Мария Медведева в беседе с «Радио 1» заявила, что расставание для мужчин — это резкое падение с высоты, а для женщины — долгий спуск с горы, который она перемежает ежедневными заботами.

«У женщины есть возможность обратиться за помощью к близким, у мужчин этой поддержки намного меньше, они реже к кому-то обращаются. У них все переживания внутри», — объяснила эксперт.

По словам специалиста, мужчины быстрее признаются в любви из-за высокого уровня дофамина.

«Гормонное удовольствие у влюбленных мужчин считается выше, чем у женщин. И мужчина традиционно берет на себя инициативу — это такая позиция мужественная, чтобы сказать первому. Хотя есть мнение, что мужчины быстрее влюбляются, а женщины дольше присматриваются, анализируют, надёжный ли партнёр», — сказала психолог.

В завершении беседы Мария Медведева напомнила, что смысл отношений — уважительные и доверительные отношения.

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#демография
#семья
#развод
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Кинологи рассказали, из-за чего собаки постоянно лают
Кинолог Голубев: собака может лаять из-за недостатка физической нагрузки
21 февраля 2025, 11:12

Фото: iStock/ulkas

Некоторые жители многоквартирных домов жалуются на своих соседей: «Их собака постоянно лает!». Бесконтрольный лай может быть раздражающей привычкой питомца, которая доставляет дискомфорт не только хозяину, но и окружающим людям. Но собаки не делают это назло, у этого поведения есть причины, которые не всегда могут быть понятны человеку.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» заявил, что у лая собаки всегда есть возбудитель.

«Чтобы справиться с проблемой, необходимо детально проанализировать поведения собаки, ваш подход к воспитанию, а также проверить здоровье любимца. Это поможет найти причину и скорректировать нежелательные действия собаки», — прокомментировал он.

Стресс и тревога


Свой испуг собака может выражать с помощью лая. Находясь в стрессовой ситуации, питомец может постоянно лаять и выть. Так могут вести себя робкие и пугливые собаки, которые чаще своих сородичей выражают эмоции лаем. Кроме того, такое поведение могут демонстрировать питомцы, которые имели неприятный опыт в прошлом. Пугать животное может все: неизвестная обстановка, шум за окном, окружение или любой другой раздражитель.

Защита территории


Собака может защищаться с помощью лая. При этом, питомец может защищать, как свою территорию, еду, так и хозяев. Например, услышав посторонний шум за дверью, собака может начать лаять. В условиях жизни в многоквартирном доме звуки могут исходить из лифтового холла, от соседей, с улицы — на все это может реагировать питомец.

Недостаточные физические нагрузки


Если собака мало гуляет, хозяин не уделяет ей свое время, питомец будет искать себе занятие самостоятельно. Таким занятием может стать вой и лай. Любой посторонний шорох будет вызывать лай у собаки, благодаря такому поведению она будет привлекать к себе внимание.

Как корректировать поведение


В первую очередь исключите проблемы со здоровьем животного. Затем пересмотрите свой подход к воспитанию: если ваша собака боится оставаться дома одна или есть другие стрессовые ситуации, постарайтесь убрать источник возбуждения. Также обратите внимание на распорядок дня животного: хотя бы один раз в день собаку нужно выводить на продолжительную прогулку, желательно, чтобы она включала активные игры или другие физические нагрузки. Кроме того, приобретите питомцу игрушки для самостоятельных занятий, например, конг или собачьи шахматы. Тогда собака сможет занимать себя игрой, а не искать себе развлечения самостоятельно.

Если скорректировать поведение самостоятельно у вас не получается, обратитесь за помощью к специалисту. Возможно, вам потребуется разучить специальную команду, по которой питомец будет переставать лаять или выбрать другие методы отвлечения от лая. Помните, не нужно ругать собаку за чрезмерный лай, важно разобраться с причинами и работать с ними. Иначе вы можете усугубить ситуацию.

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В Госдуме предупредили о возможных рисках при обмене старых долларовых купюр
Депутат ГД Аксаков: У россиян возникли проблемы при обмене старых долларов
21 февраля 2025, 09:14

Фото: istockphoto/Irina Tiumentseva

Российские власти и Центробанк оказывать влияние на финансово-кредитные организации и решать за них, принимать ли им старые долларовые купюры или нет. Все возможные риски в этом случае несут владельцы этой валюты.
Об этом перед наступлением туристического сезона рассказал в беседе с РИА Новости глава комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он напомнил, что проблемы с обменом американских долларов, выпущенных до 2013 года, начались осенью прошлого года. Из-за этого, в частности, российские туристы нередко сталкивались с трудностями за рубежом. Например, ОАЭ и Турции, а в ряде стран Юго-Восточной Азии старые купюры обменивают только с большим дисконтом.

«Мы в данном случае не можем командовать банками, принимать или нет старые доллары. Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто», — заявил Аксаков.

Депутат предположил, что, скорее всего, указанные ограничения исходят от государственных финансовых структур США, поскольку они в качестве эмитента долларов «определяют правила игры».

«Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем. А принимать или не принимать — это дело банков. Они могут вообще отказаться от лицензии на работу с валютой», — заключил парламентарий.

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