Большинство россиян смотрят фильмы и сериалы во время путешествий

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80% россиян смотрят фильмы и сериалы во время путешествий, при этом каждый третий (33%) делает это регулярно. К соответствующим выводам пришло исследование сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра Wink. Больше всего времени за просмотром видеоконтента, как отмечается, проводят жители Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Республики Алтай.
Чаще всего россияне выбирают комедии, семейные фильмы и триллеры, пишут «Известия», изучившие итоги исследования. 65% опрошенных предпочитают фильмы, а 47% — сериалы. При этом молодые зрители чаще смотрят сериалы: среди респондентов до 24 лет так поступают 53%, а среди тех, кто старше 65 лет, — только 32%.
Время, проведенное у экранов, также зависит от возраста, отмечает «Газета.Ru», так же ознакомившаяся с исследованием. Молодежь до 24 лет тратит на кинопросмотр около двух часов в день, а путешественники старше 65 лет — менее полутора часов.
Кроме того, 17% опрошенных смотрят в путешествиях анимацию и мультфильмы. Здесь также заметна разница между поколениями: молодые зрители чаще выбирают этот жанр, чем старшее поколение.
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Время, проведенное у экранов, также зависит от возраста, отмечает «Газета.Ru», так же ознакомившаяся с исследованием. Молодежь до 24 лет тратит на кинопросмотр около двух часов в день, а путешественники старше 65 лет — менее полутора часов.
Кроме того, 17% опрошенных смотрят в путешествиях анимацию и мультфильмы. Здесь также заметна разница между поколениями: молодые зрители чаще выбирают этот жанр, чем старшее поколение.
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Данил Пономарев