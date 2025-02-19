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Исследование: 61% россиян мечтают путешествовать после выхода на пенсию Больше половины россиян мечтают о путешествиях в пенсионном возрасте. О подобных мечтах рассказали 61% россиян, говорится в исследовании Anketolog.ru. Однако отмечается, что только 13% респондентов регулярно откладывают средства для реализации этих планов.
Как отмечает «Газета.Ru», ознакомившаяся с итогами исследования, 45% опрошенных хотели бы завершить трудовую деятельность в возрасте 45-54 лет. Для комфортной жизни 31% опрошенных хотели бы получать от 40 до 60 тысяч рублей, 27% — от 60 до 80 тысяч, 19% — от 80 до 100 тысяч. При этом реальные финансовые ожидания россиян скромнее: 32% предполагают, что их пенсия составит 15-20 тысяч рублей, а 19% рассчитывают на менее 15 тысяч рублей.
В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о росте интереса иностранных туристов к России. В беседе с Общественной Службой Новостей турэксперт отметил, что за 2024 год количество поездок в страну увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, достигнув 1,5 миллиона человек.
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В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал о росте интереса иностранных туристов к России. В беседе с Общественной Службой Новостей турэксперт отметил, что за 2024 год количество поездок в страну увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2023-м, достигнув 1,5 миллиона человек.
«Основной объем поездок – 50% от всех прибытий в Россию с туристическими целями – из Китая. Среди остальных стран можно выделить, прежде всего, страны Ближнего Востока: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие. Также увеличилось количество поездок из Ирана и ряда других государств», — поделился он.Читайте также:
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Данил Пономарев