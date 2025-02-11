Названы самые дешевые места для отдыха в майские праздники

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Самым дешевым внутренним направлением для отдыха в майские праздники является Карелия, а внешним — Белоруссия. К соответствующим выводам пришли аналитики сервиса OneTwoTrip, изучив стоимость авиабилетов и отелей. Второе и третье места в России, как отмечается, заняли Череповец и Москва.
«Второе место [среди заграничных направлений] занимает Астана, куда билет стоит 10 тыс. рублей, а гостиница — всего 3,5 тыс. рублей за ночь. Ереван также вошел в тройку недорогих направлений: добраться можно за 12 тыс. рублей, а забронировать номер — за 3 тыс. рублей», — пишут «Известия», ознакомившиеся с результатами исследования.Тем временем эксперт в сфере финансов и банковского дела Владимир Григорьев назвал самые действенные способы для накопления. В беседе с Общественной Службой Новостей специалист отметил банковские депозиты, так как из-за высокой ключевой ставки ЦБ процент по ним очень высокий.
«Недвижимость — это один из самых востребованных и ценных активов, так как жилье людям всегда нужно. Новостройки, как правило, быстро растут в цене. Стоимость того, во что человек вложился сегодня, через два, три, тем более пять лет будет другой. Можно будет, если там не живешь, сдавать в аренду или продать по другой цене», — подчеркнул эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев