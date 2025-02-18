Эксперт Мкртчян: рост продаж заграничных туров превышает продажи туров по России

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Рост продаж заграничных туров на сегодняшний день превышает рост продаж туров по России — 15-17% против 12-13%. Об этом заявил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его информации, такая динамика наблюдается с начала января, когда курс доллара, напротив, поднимался.
«Если туры по России растут на 12—13% по сравнению с прошлым годом, то за границу на 15—17%. Это связано с тем, что в России не так много строится отелей... А за границей отелей много. Не только Турция и Египет, а становятся популярными Малайзия, Япония, Вьетнам», — поделился турэскперт в беседе с RT.Тем временем сервис OneTwoTrip перечислил наиболее популярные города в России и за рубежом для путешествий в праздничные выходные. Как отмечает «Газета.Ru», изучившая итоги исследования, чаще всего для отдыха на 23 февраля выбирают Санкт-Петербург, Москву и Сочи — 20%, 16% и 9% бронирований соответственно. В топ-10 также опали Иркутстк, Екатеринбург, Калининград, Ярославль и Казань.
«Заграничный топ возглавил Стамбул: туда отправится 10,7% туристов, что тем не менее на 22% меньше, чем в 2024. Также в топ-3 вошли Минск (9,3%) и Париж (4,0%). Спрос на оба города серьезно вырос: в столице Франции будут отдыхать в два раза больше путешественников, а доля Белоруссии увеличилась на 82%», — говорится в материале.Читайте также:
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