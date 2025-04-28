Большинство россиян совмещают несколько работ

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Большинство жителей России (87%) либо уже имеют подработку, либо собираются ее найти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк».
По данным издания, 34% опрошенных россиян подрабатывают время от времени, при этом 18% имеют постоянную вторую работу. Отмечается, что для 43% респондентов фриланс является «приятным бонусом», а не необходимым для жизни доходом.
Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул важность борьбы с нелегальной занятостью.
Он также отметил, что нелегальная занятость не позволит человеку получать пенсию и страховку в случае травмы на производстве.
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«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», — говорится в статье.
Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул важность борьбы с нелегальной занятостью.
«Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно. Это проблема не только нашей страны. Международная организация труда регулярно делает обзоры, обращает внимание на эту проблему. Нелегальная занятость в России есть», — пояснил депутат в беседе с RT.
Он также отметил, что нелегальная занятость не позволит человеку получать пенсию и страховку в случае травмы на производстве.
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Элина Позднякова