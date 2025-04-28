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Большинство россиян совмещают несколько работ

Исследование: порядка 90% россиян совмещают несколько работ
Фото: iStock/Weedezign

Фото: iStock/Weedezign

Большинство жителей России (87%) либо уже имеют подработку, либо собираются ее найти. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк».
По данным издания, 34% опрошенных россиян подрабатывают время от времени, при этом 18% имеют постоянную вторую работу. Отмечается, что для 43% респондентов фриланс является «приятным бонусом», а не необходимым для жизни доходом.

«Для каждого третьего (32%) это серьезная помощь, но не критичная, а 17% вообще не ощущают от подработки какого-то приличного дохода. Лишь для 8% дополнительный заработок необходим для жизни», — говорится в статье.

Тем временем председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов подчеркнул важность борьбы с нелегальной занятостью.

«Этим занимаются и в регионах, и в правительстве, и в парламенте давно. Это проблема не только нашей страны. Международная организация труда регулярно делает обзоры, обращает внимание на эту проблему. Нелегальная занятость в России есть», — пояснил депутат в беседе с RT.

Он также отметил, что нелегальная занятость не позволит человеку получать пенсию и страховку в случае травмы на производстве.

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Врач Маслов: сотруднику скорой помощи нужно уметь быстро принимать решения
28 апреля 2025, 19:07

Фото: iStock/Iulianna Est

28 апреля в России отмечают День работников скорой медицинской помощи. Главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов рассказал почему медики выбирают работу в этой сфере.
«Мне кажется, мотивирует в первую очередь призвание — внутренний настрой. Сейчас многие молодые люди горят желанием быть полезными. Как правило, если человек отработал на скорой помощи хотя бы год, то он остаётся здесь надолго, связывая свою жизнь с этой работой», — рассказал Маслов в разговоре с RT.

Он пояснил, что сотруднику скорой помощи необходимо уметь оперативно принимать решение и следовать чётким правилам.

Маслов также добавил, что на скорой помощи медики реже сталкиваются с эмоциональным выгоранием, так как они находятся в постоянном движении и выполняют не монотонную работу.

Общественная Служба Новостей привела несколько интересных фактов о скорой помощи. Так, издание пишет, что там работают специалисты с быстрой реакцией, которые могут быстро принимать решение, от чего может зависеть жизнь человека.

Также авторы отмечают, что День работников скорой помощи празднуют 28 апреля во всех странах, которые входили в СССР.

Кроме того, символ красного креста в каждой стране выглядит по-разному: у евреев его заменили шестиконечной звездой, а у мусульман крест находится внутри полумесяца.

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В России запустили интерактивную афишу событий к 80-летию Великой Победы
28 апреля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба «Мастерской новых медиа»

В России запустили афишу картасобытий80.рф, в которой собраны значимые события, посвящённые 80-летию Великой Победы. Об этом рассказали в пресс-службе «Мастерской новых медиа».
«Начала работать народная афиша картасобытий80.рф. Это карта мероприятий, посвящённых Юбилею Победы. На ней будут собраны значимые события – от парадов и концертов до лекций и исторических выставок. Россияне смогут узнать о событиях, которые пройдут в их городах. Кроме того, организаторы мероприятий сами могут добавить информацию на карту через кнопку «предложить событие», – отметили в пресс-службе.
Главные условия – тематика 80-летия Победы и бесплатный вход для посетителей. Мероприятие отобразится на платформе после проверки модератором.
«Мероприятия, посвященные сохранению памяти о Великой Отечественной, организаторы должны пропустить через себя. Если эта тема их не волнует и не трогает, событие получится формальным и неинтересным для аудитории. Только материал, который вы сами прочувствовали, может затронуть души людей. Все, что связано с войной, нужно делать серьёзно и вдумчиво, трепетно относясь к каждому слову», – сказал гендиректор Музея Победы Александр Школьник.
На карте уже собраны события, которые пройдут в Москве, Екатеринбурге, Махачкале, Ижевске, Архангельске и других городах. Это, например, акция «Река Памяти» в Архангельске. 8 мая 1418 человек по числу дней Великой Отечественной войны зажгут свечи на набережной города.

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«Избегать перенапряжения»: Гороскоп с 28 апреля по 4 мая для всех знаков зодиака
28 апреля 2025, 17:37

Фото: iStock/Surasak Suwanmake

В сфере карьеры надо придерживаться свежих идей, планировать и определять новые цели. В любви нужно быть яркими, смелыми и решительными. Честность и умение искренне строить диалог помогут наладить взаимоотношения. В сфере здоровья надо избегать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака

Овну полезно с удовольствием учиться новому, расширять своё мировоззрение, осваивать новые знания и хобби.

У Тельца повысится самооценка, и он станет более оптимистичным, уверенным в себе.

Близнецы будут стремиться действовать и проявлять себя активно. Они легко справятся с трудными задачами.

Раку надо собраться и сосредоточиться. Его усилия будут эффективными, и он достигнет желаемого результата.

Льву важно высказываться и быть в центре внимание. Его яркую личность заметят и оценят.

Деве надо исключить самокритику. И более бережно к себе относиться. Ей необходим отдых.

Весам внезапно откроются решения давно волнующих вопросов. Они увидят те возможности, которые ранее не замечали.

Скорпиону благоприятно делать покупки. Они его украсят. У него более ярко проявится эстетическое восприятие и наслаждение жизнью.

Стрельцу надо проявлять интерес и любопытство в общении. Ему хорошо участвовать в публичных мероприятиях и демонстрировать свои лучшие качества.

Козерогу надо распределять своё время для того, чтобы все успеть. Ему желательно смотреть на всё философски и стремиться проявлять себя по-доброму.

Водолей много будет общаться и узнавать полезную информацию. Ему хорошо знакомиться и устанавливать новые связи.

Рыбы станут более жизнерадостными. Им благоприятно позитивно смотреть на все, а также во всём искать выгоду и положительную строну для себя.

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Радоница 29 апреля: почему нельзя плакать по усопшим и работать на земле, народные приметы
28 апреля 2025, 17:27

Фото: iStock/Zelenenka

Радоница — это день особого поминовения усопших, который приходится на вторник второй недели после Пасхи. В 2025 году Радоница отмечается 29 апреля. О приметах и запретах этого дня читайте в материале «Радио 1».

История праздника


Фото: iStock/sedmak

Радоница — это праздник, который имеет глубокие исторические корни. Его истоки уходят во времена языческой Руси. Изначально этот праздник назывался Радуница и был связан с поклонением богам-покровителям умерших.

Восточные славяне верили, что после смерти человек переходит в загробный мир. Считалось, что уважение и почитание памяти предков могут обеспечить их поддержку даже с того света. Поэтому существовала традиция устраивать трапезы на могилах предков. Люди делились с усопшими пищей, словно они были живы. С умершими вели беседы, рассыпали еду на могиле и поливали землю напитками.

С принятием христианства на Руси традиции изменились, как и название праздника. «Радоница» происходит от слова «радость». Этот праздник символизирует радость о воскресении Христовом и надежду на вечную жизнь для всех верующих. В этот день православные христиане не только поминают усопших в храмах молитвами, но и радуются тому, что смерть не является концом, а лишь переходом в другую жизнь — Царствие небесное.

Первое упоминание Радоницы как церковного праздника в Русской православной церкви относится к XI веку. Этот праздник стал частью христианской традиции, сохранив при этом некоторые элементы древних обрядов.

Традиции


Фото: iStock/Norbert Hentges

На Радоницу принято посещать кладбища, где верующие могут помолиться об усопших, поставить свечи и возложить цветы на могилы. Также в этот день можно прочитать молитву за упокой души усопшего в церкви. Молитвы, читаемые в этот день, направлены на то, чтобы помочь душам усопших найти покой и умиротворение.

В некоторых регионах существуют традиции приготовления специальных блюд, которые затем приносят на кладбище. Например, это могут быть куличи, крашеные яйца, блины или другие угощения.

Также на Радоницу принято собираться всей семьёй, чтобы вспомнить усопших родственников и поделиться воспоминаниями о них.

Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание
Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание

Приметы


Фото: iStock/Avalon_Studio

Считается, что в этот день нельзя работать на земле, так как это может разгневать души усопших.

Зажженные свечи на могилах помогают душе усопшего найти путь в мир иной. Если свеча гаснет, это может трактоваться как сигнал о том, что душа нуждается в помощи.

Считается, что если во сне накануне или в день Радоницы снится усопший, это может быть знаком о том, что он хочет передать какое-то сообщение или нуждается в молитве.

Что нельзя делать в этот день


Не стоит на Радоницу предаваться безутешной скорби и отчаянию, это день радости и светлой памяти об усопших.

В день поминовения усопших не следует употреблять алкогольные напитки, разрешается лишь пригубить церковного вина.

Строго запрещено использовать ненормативную лексику и совершать неблаговидные деяния, поскольку это может привести к неприятностям как для вас самих, так и для ваших близких.

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В ГД назвали критической ситуацию с низкими зарплатами молодых учителей
Депутат Лантратова: молодые специалисты не хотят работать за низкие зарплаты
28 апреля 2025, 17:26

Фото: iStock/Vershinin

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова отметила критическую ситуацию с низкими зарплатами молодых учителей.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что в России молодые педагоги зарабатывают меньше разносчиков пиццы.

«И пример с разносчиком пиццы, к сожалению, очень показателен. У меня в работе сейчас несколько обращений о ситуации в Подмосковье, где открылось много прекрасных школ, оснащённых современным оборудованием, но там катастрофически не хватает педагогов», — рассказала Лантратова в беседе с RT.

Она отметила, что молодые специалисты не готовы идти работать за маленькую зарплату, на которую невозможно содержать семью. Лантратова добавила, что такая же ситуация наблюдается и в других российских регионах.

А в Кузбассе уже подготовили для несовершеннолетних план по трудоустройству во время летних каникул, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что подростков задействуют в работах по благоустройству, ремонту, фасовке, высадке растений, курьерской работе и другим видам труда.

«Работодатели, трудоустраивающие несовершеннолетних, обеспечивают им медицинский осмотр, сокращенный рабочий день, исключают тяжелый и опасный труд. Зарплата подростку устанавливается не ниже МРОТ (29 172 рублей) и выплачивается пропорционально отработанному времени», — приводит слова и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елены Николаенко.

Кроме того, несовершеннолетние будут дополнительно получать 2 293 рублей в месяц от службы занятости.

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