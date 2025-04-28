В ГД назвали критической ситуацию с низкими зарплатами молодых учителей

Фото: iStock/Vershinin
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова отметила критическую ситуацию с низкими зарплатами молодых учителей.
Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявляла, что в России молодые педагоги зарабатывают меньше разносчиков пиццы.
Она отметила, что молодые специалисты не готовы идти работать за маленькую зарплату, на которую невозможно содержать семью. Лантратова добавила, что такая же ситуация наблюдается и в других российских регионах.
А в Кузбассе уже подготовили для несовершеннолетних план по трудоустройству во время летних каникул, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что подростков задействуют в работах по благоустройству, ремонту, фасовке, высадке растений, курьерской работе и другим видам труда.
Кроме того, несовершеннолетние будут дополнительно получать 2 293 рублей в месяц от службы занятости.
Читайте также:
Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года
Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты
Мария Погребняк заявила, что мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц
«И пример с разносчиком пиццы, к сожалению, очень показателен. У меня в работе сейчас несколько обращений о ситуации в Подмосковье, где открылось много прекрасных школ, оснащённых современным оборудованием, но там катастрофически не хватает педагогов», — рассказала Лантратова в беседе с RT.
Она отметила, что молодые специалисты не готовы идти работать за маленькую зарплату, на которую невозможно содержать семью. Лантратова добавила, что такая же ситуация наблюдается и в других российских регионах.
А в Кузбассе уже подготовили для несовершеннолетних план по трудоустройству во время летних каникул, пишет «Сiбдепо». Отмечается, что подростков задействуют в работах по благоустройству, ремонту, фасовке, высадке растений, курьерской работе и другим видам труда.
«Работодатели, трудоустраивающие несовершеннолетних, обеспечивают им медицинский осмотр, сокращенный рабочий день, исключают тяжелый и опасный труд. Зарплата подростку устанавливается не ниже МРОТ (29 172 рублей) и выплачивается пропорционально отработанному времени», — приводит слова и. о. министра труда и социальной защиты Кузбасса Елены Николаенко.
Кроме того, несовершеннолетние будут дополнительно получать 2 293 рублей в месяц от службы занятости.
Читайте также:
Некоторой категории россиян пообещали рост зарплат к концу 2025 года
Каждый четвертый россиянин возвращался на бывшую работу ради зарплаты
Мария Погребняк заявила, что мужчины должны платить жёнам-домохозяйкам 200 тысяч рублей в месяц
Элина Позднякова