11 сентября 2026, 11:29

OneTwoTrip: Москва стала лидером для отдыха осенью среди россиян

Фото: iStock/yulenochekk

Большинство россиян выбрали для осеннего отдыха Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.





Так, на Москву приходится 22,3% отельных бронирований, на Санкт-Петербург — 18,3%, на Краснодарский край — 15%. В пятерку лидеров также вошли Калининградская область (4,4%) и Татарстан (3,4%). При этом по сравнению с прошлым годом увеличилась стоимость и средняя продолжительность проживания в отелях.





«Россияне также стали чаще бронировать более комфортабельные гостиницы. Доля четырехзвездочных отелей выросла с 27,9 до 29,4%, а пятизвездочных — с 8,6 до 11%. При этом объекты без звезд сохранили лидерство, хотя их доля сократилась с 33 до 31,8%», — рассказали аналитики «Известиям».

«В этом году туристы из Москвы планируют больше экскурсионных поездок: наиболее заметный рост числа бронирований по сравнению с осенью прошлого года зафиксирован в Смоленске, Екатеринбурге, Костроме, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пятигорске », — говорится в исследовании.