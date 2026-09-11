Большинство россиян выбрали для осеннего отдыха Москву
OneTwoTrip: Москва стала лидером для отдыха осенью среди россиян
Большинство россиян выбрали для осеннего отдыха Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край. Об этом свидетельствуют данные сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.
Так, на Москву приходится 22,3% отельных бронирований, на Санкт-Петербург — 18,3%, на Краснодарский край — 15%. В пятерку лидеров также вошли Калининградская область (4,4%) и Татарстан (3,4%). При этом по сравнению с прошлым годом увеличилась стоимость и средняя продолжительность проживания в отелях.
«Россияне также стали чаще бронировать более комфортабельные гостиницы. Доля четырехзвездочных отелей выросла с 27,9 до 29,4%, а пятизвездочных — с 8,6 до 11%. При этом объекты без звезд сохранили лидерство, хотя их доля сократилась с 33 до 31,8%», — рассказали аналитики «Известиям».
Тем временем 63% москвичей забронировали поездки по России, а 37% выбрали зарубежные направления, говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок", которое имеется в распоряжении Москвы 24.
Туристы из Москвы текущей осенью в основном поедут в Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Казань и Нижний Новгород. Ещё жителей столицы ожидают во Владивостоке, Зеленоградске, Кисловодске, Ярославле и Сириусе.
«В этом году туристы из Москвы планируют больше экскурсионных поездок: наиболее заметный рост числа бронирований по сравнению с осенью прошлого года зафиксирован в Смоленске, Екатеринбурге, Костроме, Санкт-Петербурге, Ярославле, Нижнем Новгороде и Пятигорске », — говорится в исследовании.
Среди зарубежных направлений для отдыха в бархатный сезон москвичи отдали предпочтение Белоруссии, Италии, Турции, Абхазии, Японии, Узбекистану, Грузии, Армении, Азербайджану и Таиланду.