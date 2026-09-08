Подмосковные компании заключили свыше 10 соглашений в сфере туризма
Более 30 подмосковных компаний, представляющих туристическую отрасль, приняли участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. По итогам переговоров удалось заключить более 10 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнёрами.
«В бизнес-миссии участвовали представители туристической индустрии Подмосковья, а также делегации из Омана, Катара, Ирана, Вьетнама, Индонезии, Сербии и Туркменистана. Задачей мероприятий стало продвижение туристического потенциала региона на международных рынках, развитие сотрудничества между подмосковным бизнесом и зарубежными компаниями», – рассказали в ведомстве.Так, компания Set Tour, специализирующаяся на индивидуальных экскурсиях по Московской области, заключила соглашения с представителями Омана и Индонезии. Туристический объект «Хаски-деревня» договорился о сотрудничестве с партнёром из Индонезии, «Барвиха Отель и СПА» – с представителями Ирана, а парк-отель «Орловский» – с партнёром из Омана.
Участникам представили ключевые направления туристической отрасли Московской области, в том числе этнотуризм, народные промыслы, активный и спортивный отдых, премиальные форматы размещения и другие туристические продукты.