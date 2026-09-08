Подмосковные компании заключили свыше 10 соглашений в сфере туризма

08 сентября 2026, 17:34

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Более 30 подмосковных компаний, представляющих туристическую отрасль, приняли участие в реверсной бизнес-миссии в сфере туризма в Истре. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Организатором мероприятия выступил Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области. По итогам переговоров удалось заключить более 10 соглашений о сотрудничестве с зарубежными партнёрами.

«В бизнес-миссии участвовали представители туристической индустрии Подмосковья, а также делегации из Омана, Катара, Ирана, Вьетнама, Индонезии, Сербии и Туркменистана. Задачей мероприятий стало продвижение туристического потенциала региона на международных рынках, развитие сотрудничества между подмосковным бизнесом и зарубежными компаниями», – рассказали в ведомстве.