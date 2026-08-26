Турэксперт назвала россиянам лучшие направления для отдыха в бархатный сезон
В бархатный сезон российским туристам стоит обратить внимание на курорты Абхазии, Турции, Египта и ОАЭ. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила турэксперт Наталия Ансталь.
По ее словам, бархатный сезон уже начался в Сочи, Геленджике, Анапе и Крыму. В Турции в сентябре температура становится наиболее благоприятной. Аналогичная ситуация наблюдается в Египте и ОАЭ, отметила специалист.
Ансталь считает, что Египет вступает в благоприятный период, который продлится несколько месяцев. Бархатный сезон включает не только сентябрь и октябрь, но и первую половину ноября, когда жара спадает и устанавливается комфортная погода, заключила турэксперт.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова раскрыла, будет ли в этом году в российской столице бабье лето. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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