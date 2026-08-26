Турэксперт назвала россиянам лучшие направления для отдыха в бархатный сезон

26 августа 2026, 09:35

Турэксперт Ансталь: для отдыха в бархатный сезон можно выбрать ОАЭ или Абхазию

Фото: iStock/FTiare

В бархатный сезон российским туристам стоит обратить внимание на курорты Абхазии, Турции, Египта и ОАЭ. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщила турэксперт Наталия Ансталь.