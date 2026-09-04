В Подмосковье обсудили развитие экологического туризма в заповедниках

04 сентября 2026, 12:43

оригинал Фото: istockphoto.com/Aleksey Demin

Выездное заседание, посвящённое организации экологического туризма на особо охраняемых природных территориях, провёл в Пушкинском округе комитета Мособлдумы по имущественным отношениям и природопользованию. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.





Председатель комитета Владимир Шапкин отметил, что развитие экологического туризма является одним из приоритетов государственной политики. При этом необходимо соблюдать требования по охране природы и учитывать мнение жителей.





«Строительство туристической инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, развитие экологических маршрутов невозможно без тесного взаимодействия с муниципалитетами. Именно на местном уровне формируются конкретные предложения по обустройству троп, их популяризации и чёткие механизмы регулирования, позволяющие сочетать интересы охраны природы и использования территорий», — заявил Шапкин.

«Общая протяжённость этого маршрута составляет около 120 километров, из них 93 километра проходят по Подмосковью. И участок маршрута как раз здесь, в Пушкинском округе, идёт через особо охраняемую природную территорию», — рассказала Монахова.