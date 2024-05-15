Большинство россиян захотели перейти на удалёнку летом

Фото: iStock/Mariia Borovkova
Опрос сервиса «Работа.ру» и компании «СберРешения» показал, что 81% россиян изъявили желание работать дистанционно этим летом.
Как передают «Известия», основными мотивами для перехода на дистант для россиян стали возможность самостоятельно распоряжаться своим временем, экономия времени на дорогу до работы, отсутствие трат на поездки и питание, возможность не выходить из дома при плохом самочувствии и в плохую погоду, проводить больше времени с семьей и свободный дресс-код.
Всего в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов сов всей России.
В то же время примерно 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Основным мотивом такого решения людей является вред для здоровья напитков.
Как передаёт RT, против такого запрета выступили лишь 8% респондентов.
Отмечается, что в опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.
Ранее опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.
Читайте также:
Россияне назвали важные для самореализации факторы
Перечислены лучшие российские города для подработки
Опрос показал уровень доверия россиян Путину
Всего в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов сов всей России.
В то же время примерно 85% россиян поддерживают запрет на продажу несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков. Основным мотивом такого решения людей является вред для здоровья напитков.
Как передаёт RT, против такого запрета выступили лишь 8% респондентов.
Отмечается, что в опросе SuperJob приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения.
Ранее опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.
Читайте также:
Россияне назвали важные для самореализации факторы
Перечислены лучшие российские города для подработки
Опрос показал уровень доверия россиян Путину
Мелисса Тимофеева