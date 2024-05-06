Перечислены лучшие российские города для подработки

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Опроса сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.
За эти города россияне проголосовали по 66 и 36% соответственно. На третьем месте оказался город Сочи с 17% голосов респондентов.
Как передаёт Газета.ру, в топ городов для подработки опрошенные включили Казань, Краснодар и Екатеринбург.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов по всей стране, пользующиеся данными сервисами.
Ранее сообщалось, что фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину.
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Как передаёт Газета.ру, в топ городов для подработки опрошенные включили Казань, Краснодар и Екатеринбург.
Отмечается, что в исследовании приняли участие более 3 500 респондентов по всей стране, пользующиеся данными сервисами.
Ранее сообщалось, что фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину.
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Мелисса Тимофеева