Россияне назвали важные для самореализации факторы

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Опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.
Далее по значимости респонденты распределили такие составляющие, как карьера, хобби и спорт.
Как передаёт RT, те, кто пока не нашёл себя в жизни, отметили, что для успеха им не хватает карьеры (36%), семьи (26%).
Другое исследование школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce показало, что 43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. Отмечается, что основными причинами такой ситуации стали стресс, недостаток признания от руководства и токсичное профессиональное окружение.
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Как передаёт RT, те, кто пока не нашёл себя в жизни, отметили, что для успеха им не хватает карьеры (36%), семьи (26%).
Другое исследование школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce показало, что 43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. Отмечается, что основными причинами такой ситуации стали стресс, недостаток признания от руководства и токсичное профессиональное окружение.
«Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — прокомментировал в беседе с «Известиями» программный директор Skillfactory Алексей Дворецкий.Ранее опрос сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.
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Мелисса Тимофеева