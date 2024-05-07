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Россияне назвали важные для самореализации факторы

Опрос: Более половины россиян считают важным фактором для счастью семью
07 мая 2024, 15:48
Фото: iStock/nd3000

Фото: iStock/nd3000

Опрос Rambler&Co показал, что 61% россиян считают именно семью важным фактором счастья и самореализации.
Далее по значимости респонденты распределили такие составляющие, как карьера, хобби и спорт.

Как передаёт RT, те, кто пока не нашёл себя в жизни, отметили, что для успеха им не хватает карьеры (36%), семьи (26%).



Другое исследование школы IT-профессий Skillfactory и маркетингового агентства uForce показало, что 43% россиян испытывали профессиональное выгорание, 70% респондентов время от времени считают свой труд бесполезным, а 15% думают так ежедневно. Отмечается, что основными причинами такой ситуации стали стресс, недостаток признания от руководства и токсичное профессиональное окружение.

«Недостаточное вознаграждение может приводить к чувству недооцененности и демотивации, а перфекционизм — к постоянному недовольству собой и хроническому стрессу. Работодатель должен создать здоровую рабочую среду, где сотрудники чувствуют себя ценными и уважаемыми, и уделять внимание их ментальному благополучию», — прокомментировал в беседе с «Известиями» программный директор Skillfactory Алексей Дворецкий.

Ранее опрос сервисов Работа.ру и «Подработка» показал, что россияне считают лучшими городами для подработки Москву и Санкт-Петербург.

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#опрос
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#семьи
#россияне
Российские учёные придумали, как эффективнее искать нефть
07 мая 2024, 16:06

Фото: iStock/Chatreep

Российские учёные нашли способ повысить эффективность поиска нефтяных месторождений.
Так, учёные из лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского Российской академии наук (ГЕОХИ РАН) нашли новые геохимические факторы, которые могут повысить эффективность работ для поиска и оценки месторождений нефти.

«Изучение биомаркеров является важным этапом при проведении поисковых работ в нефтяной геологии. Одним из них является определение уровня термической зрелости нефти — характеристики, которая даёт информацию, достигло ли вещество исходной нефтематеринской породы степени глубинной преобразованности для начала генерации нефти», — отметила в беседе с RT кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории геохимии углерода им. Э.М. Галимова ГЕОХИ РАН Ирина Коноплёва.

А учёные из Массачусетского технологического института выявили, что свет может вызывать испарение, а не лишь тепло на различных водных поверхностях. Как отмечают argumenti.ru со ссылкой на «scitechdaily», такое открытие может оказать влияние на вопросы климата, а также привести к инновациям в солнечной энергии и технологиях очистки воды.

Ранее сообщалось, что во время проведения археологических раскопок в Кении были обнаружены останки первых людей, которые заселяли Землю, возрастом около 1,86 млн лет.

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#наука
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#нефть
#климат
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Студентка из Коломны победила в двух конкурсах сочинений на китайском языке
07 мая 2024, 15:55

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Победу на двух конкурсах сочинений на китайском языке одержала студентка третьего курса факультета иностранных языков Коломенского государственного социально-гуманитарного университета (ГСГУ) Екатерина Боярская, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.
«Первое место на международном конкурсе эссе на иностранных языках «Единство в различии» Екатерине принесло её сочинение, где она сравнивала роль учителя в России и Китае. Кроме того, Екатерина победила на Втором межвузовском конкурсе сочинений на китайском языке, организованном Институте Конфуция Рязанского госуниверситета имени С. А. Есенина», — говорится в сообщении.
Во втором конкурсе принимали участие более 300 российских студентов из разных вузов, и заслуживающим золотую медаль признали именно сочинение представительницы Коломенского ГСГУ.

В областном Минобразования Екатерину поздравили с заслуженной победой.

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Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций отмечают профессиональный праздник
07 мая 2024, 15:51

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по МО

7 мая исполнилось 105 лет с момента образования учреждений Уголовно-исполнительной системы России, исполняющих не связанные с изоляцией осужденных от общества наказания. Прообраз современных уголовно-исполнительных инспекций – Бюро принудительных работ, созданное 7 мая 1919 года при губернских и областных отделах юстиции. До 1999 года такие инспекции находились в структуре МВД, а затем получили статус учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста России.
Сейчас в состав Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Московской области входят 39 филиалов, а также отдел исполнения наказаний. Профилактикой правонарушений и контролем за осуждёнными занимаются порядка 400 сотрудников ведомства
«Главное в нашей работе – не наказать, а исправить человека и предотвратить повторное преступление. В профессиональный праздник благодарю всех сотрудников и ветеранов уголовно-исполнительной инспекции за труд и неравнодушие, решительность и инициативу. Желаю крепкого здоровья, профессиональных успехов, счастья и благополучия вашим семьям», – сказала начальник Уголовно-исполнительной инспекции Анастасия Клименко.
Уголовно-исполнительная система постоянно адаптируется под новые вызовы общества. С 1 января этого года вступил в силу Федеральный закон «О пробации в России». Инспекция начала помогать лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, организовывать их психологическое сопровождение, трудоустройство, социальную реабилитацию и адаптацию.

Сотрудники ведомства тесно взаимодействуют с различными службами, общественными и религиозными организациями.


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#подмосковье
#московская область
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В Подмосковье упростили подачу заявок на социальную ипотеку
07 мая 2024, 15:37

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подать заявку на социальную ипотеку в Московской области теперь можно онлайн. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Специалисты, которые работают в нашем регионе и соответствуют критериям программы, получили возможность стать её участниками онлайн. Подать заявление и все необходимые документы можно на региональном портале госуслуг. Ответ будет направлен в личный кабинет», – пояснила руководитель ведомства Надежда Куртяник.
Программа «Социальная ипотека» была запущена в Подмосковье в 2016 году. Правительство региона предоставляет субсидию в размере 50% от стоимости жилья при оформлении первоначального взноса и в течение 10 лет ежемесячно компенсирует сумму основного долга по кредиту. Участник выплачивает только проценты.

Оформить в Московской области льготный кредит на жильё могут медики, педагоги, тренеры, молодые учёные и уникальные специалисты оборонно-промышленного комплекса.


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#подмосковье
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В Подмосковье предложили открыть онлайн-школу русского языка для мигрантов
07 мая 2024, 15:35

Фото: iStock/Oleg Elkov

Интернет-школу для семей трудовых мигрантов предложила открыть в Московской области уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская, сообщает пресс-служба аппарата регионального омбудсмена.
«Министерству информационных и социальных коммуникаций Московской области предлагается вместе с областным министерством образования рассмотреть возможность распространения в Подмосковье опыта Республики Коми по созданию интернет-школы «Говорим по-русски всей семьей», рассчитанной на детей и семьи мигрантов», — говорится в сообщении.
Кроме того, Ирина Фаевская предложила создать специальное мобильное приложение «Школа мигранта», где содержалась бы полная информация о миграционном законодательстве России, а также можно было бы проверить свои знания по русскому языку, истории и культуре России. Отмечается, что такие приложения уже есть в Ленинградской области и Татарстане.

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#московская область
#подмосковье
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Юрист Соловьёв предупредил о новом технологичном методе мошенничества
07 мая 2024, 15:32

Фото: iStock/Lincoln Beddoe

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв заявил, что в настоящее время мошенниками активно используется новый способ обмана граждан с использованием видеосвязи.
Так, он объяснил, что злоумышленники могут звонить жертве в мессенджере.

«Происходит соединение, и перед удивлённым человеком возникает либо пустая стена, либо некий человек, представляющийся менеджером сотовой компании. Самое главное здесь не то, что скажет подставной сотрудник украинского кол-центра, а видеоизображение, которое получают в своё распоряжение негодяи», — пояснил в беседе с RT Соловьёв.

Далее изображение жертвы может использоваться мошенниками для новых преступлений путём генерирования картинки с видеозвонка и наделения её голосом.

Ранее аналитик по информационной безопасности NGR Softlab Андрей Шабалин рассказал, как сохранить информацию аккаунтов на Госуслугах от злоумышленников.

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#жертвы
#безопасность
#технологии
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Названы самые загруженные на продолжительных выходных подмосковные трассы
07 мая 2024, 15:18

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В преддверии длинных выходных Минтранс Подмосковья предупредил водителей о возможных затруднениях на дорогах региона. Также в этот период в области продолжится ухудшение погоды. Ожидаются осадки и сильный ветер, ночью возможны заморозки. Погода начнёт улучшаться после 10 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Помимо увеличения потока транспорта, в майские выходные скорость растёт в среднем на 10 км/ч. Призываем всех участников дорожного движения быть внимательнее, особенно в дачных посёлках и садовых товариществах. Соблюдайте скоростной режим и не совершайте резких манёвров», – попросили в Минтрансе.
По данным министерства, самым загруженным днём станет 8 мая. Из-за короткого рабочего дня пробки возможны уже в районе 17:00. Лучше всего выехать на отдых и на дачу в сторону области в обеденное время или после 21 часа. Самые серьёзные затруднения движения возможны на Щёлковском, Горьковском, Симферопольском и Варшавском шоссе.

Также интенсивные транспортные потоки прогнозируют на Ярославском, Ленинградском, Дмитровском, Минском, Новорязанском, Новорижском, Носовихинском и Можайском шоссе. Движение может быть затруднено на съездах с МКАД и ЦКАД. В сторону Москвы интенсивный поток транспорта ожидается 12 мая.

Автомобилистов попросили соблюдать ПДД и заранее планировать поездки, чтобы не терять время в пути.

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Дубненцы завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
07 мая 2024, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г. о. Дубна

Учащиеся из Дубны завоевали 149 дипломов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 2023-2024 годов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Подведены итоги регионального этапа олимпиады по 24 предметам. У школьников Дубны – 264 участия и 149 дипломов: 23 диплома победителей и 126 дипломов призёров. В заключительном этапе ВсОШ приняли участие восемь дубненских школьников. Они завоевали два диплома победителя и пять дипломов призёров», – говорится в сообщении.
Победителями стали Мария Ершова из лицея №6, которая отличилась на олимпиаде по литературе, и Александра Пацык из физмат-лицея им. В.Г. Кадышевского, успешно вступившая на олимпиаде по обществознанию.

Призёрами стали Даниил Дударев (школа №2, история), Роман Осипов (школа №9, экология), Таисия Злотникова (лицей №6, математика), Анна Алексашина (лицей №6, русский язык), а также Дмитрий Гомзин (физмат-лицей им. В.Г. Кадышевского, астрономия).

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#подмосковье
#московская область
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Жителей Подмосковья предупредили об активизации мошенников-лжеэлектриков
07 мая 2024, 15:06

Фото: iStock/A stockphoto

Электрики-самозванцы, представляющиеся сотрудниками компании «Мосэнергосбыт», начали активно обходить квартиры в Московской области и предлагать платную замену автоматических выключателей, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«Афера начинается с того, что в почтовые ящики жителям кладут фальшивые уведомления о необходимости срочно заменить автоматические электронные выключатели. Затем лжеэлектрики обходят квартиры и предлагают свои услуги. При этом мошенники утверждают, что без этой замены нельзя будет поменять счётчики», — говорится в сообщении.
В министерстве напомнили, что сотрудники «Мосэнергосбыта» не ходят по домам, предлагая платные услуги. Кроме того, устаревшие или вышедшие из строя приборы учёта меняются бесплатно и вне зависимости от состояния автоматических выключателей.

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