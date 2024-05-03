Опрос показал уровень доверия россиян Путину

Фото: сайт Кремля
Фонд «Общественное мнение» провёл опрос среди граждан России, чтобы выяснить уровень доверия жителей страны к президенту Владимиру Путину. Результаты опубликованы на сайте социальной службы.
Отметим, что опрос проводился с 26 по 28 апреля. В нём приняли участие 1,5 тысячи россиян.
По результатам опроса, 83% россиян доверяют главе государства. Они уверены, что Путин хорошо выполняет свою работу.
Также 58% опрошенных положительно оценили результаты работы правительства. По мнению 60% россиян, премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняется свои обязанности.
Кроме того, фонд узнал об отношении россиян к ведущим политическим партиям. Так, в поддержку «Единой России» выступили 50% респондентов, ЛДПР – 8%, КПРФ – 7%, за «Новых людей» отдали голоса 4% опрошенных, а меньше всего россияне поддерживают работу «Справедливой России — За правду» (3%).
Читайте также:
Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян
Опрос показал сокращение числа украинцев, одобряющих работу Зеленского
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам
По результатам опроса, 83% россиян доверяют главе государства. Они уверены, что Путин хорошо выполняет свою работу.
Также 58% опрошенных положительно оценили результаты работы правительства. По мнению 60% россиян, премьер-министр Михаил Мишустин хорошо выполняется свои обязанности.
Кроме того, фонд узнал об отношении россиян к ведущим политическим партиям. Так, в поддержку «Единой России» выступили 50% респондентов, ЛДПР – 8%, КПРФ – 7%, за «Новых людей» отдали голоса 4% опрошенных, а меньше всего россияне поддерживают работу «Справедливой России — За правду» (3%).
Читайте также:
Опрос: Работу Путина положительно оценивают 82% россиян
Опрос показал сокращение числа украинцев, одобряющих работу Зеленского
Опрос показал, как поляки относятся к россиянам
Анастасия Чинкова