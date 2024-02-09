Большинство россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Фото: сайт Кремля
Большая часть россиян (79,1%) скорее доверяют президенту РФ Владимиру Путину, а 77,1% опрошенных одобряют его деятельность. Об этом говорят результаты опроса ВЦИОМ, передают РИА Новости.
Российскому лидеру не доверяют 16,8% респондентов, а 14,9% не одобряют деятельность главы государства.
Опрос был проведен с 29 января по 4 февраля с помощью телефонного интервью по одноосновной случайной выборке мобильных номеров. В нем приняло участие 1600 граждан, достигших совершеннолетнего возраста.
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Алина Юрчак