«Карлсон не струсил и не сдулся»: Медведев похвалил Карлсона за интервью с Путиным

Фото: сайт Кремля
Российский лидер Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал Западу, почему Украины никогда не было, нет и не будет. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Президент России (Владимир Путин – ред.) максимально тщательно и подробно рассказал западному миру почему никакой Украины не было, нет и не будет. Такер Карлсон не струсил и не сдулся», - написал Медведев в своем Telegram-канале.
На официальном сайте Кремля на двух языках — русском и английском — появился текст, а также видеозапись интервью, которое российский президент Владимир Путин дал популярному американскому журналисту и телеведущему Такеру Карлсону, который специально ради этого приехал в Москву.
Главными темами беседы, прошедшей 6 февраля в Кремле, стали специальная военная операция России, отношения Москвы с Вашингтоном и Киевом, рассказ об истории Украины, подрыв «Северных потоков», отношения Запада и Китая и другие важнейшие международные темы.
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Элина Позднякова