«Спасёт человечество»: В США заявили, что Путин способен предотвратить страшную войну

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Интервью российского лидера Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало одним из самых важных в современной истории, об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X.
«Самый важный первый шаг на пути, который может спасти человечество. Это одно из самых важных интервью современной эпохи, потому что оно способно уберечь Запад и Россию от войны, остановить Запад от совершения самоубийства», — заявил Риттер.
По мнению бывшего американского разведчика, это интервью также открывает мировому сообществу «русскую душу».
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Евгения Парфентьева