Россияне назвали главный источник вдохновения в работе
По данным исследования сервиса SuperJob, основным источником вдохновения для россиян обоих полов остается зарплата. Однако мужчины чаще связывают свою мотивацию с финансовыми аспектами, чем женщины. Об этом пишет РИА Новости.
Аналитики отметили, что 25% опрошенных назвали деньги главным стимулом к труду. На втором месте оказались достижения целей и результатов — это упомянули 9% респондентов. Коллеги и атмосфера в коллективе вдохновляют 7% участников опроса, а рабочий процесс и общение с людьми интересуют по 6%.
Женщины немного чаще находят вдохновение в возможности достигать целей и развивать навыки. Мужчины больше ценят интерес к работе, возможность творить и свободу выбора. Эти различия показывают, как разные подходы к мотивации влияют на трудовые предпочтения в России.
