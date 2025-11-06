Россияне назвали главный источник вдохновения в работе

06 ноября 2025, 07:27

SuperJob: мужчин чаще вдохновляет на работу зарплата, женщин — общение

Фото: iStock/littlehenrabi

По данным исследования сервиса SuperJob, основным источником вдохновения для россиян обоих полов остается зарплата. Однако мужчины чаще связывают свою мотивацию с финансовыми аспектами, чем женщины. Об этом пишет РИА Новости.