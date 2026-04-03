Большинство жителей Новосибирска празднуют Пасху согласно традициям

03 апреля 2026, 15:32

Фото: iStock/tasha_lyubina

Большинство жителей Новосибирска (71%) ежегодно отмечают Пасху, а еще 18% делают это время от времени. Такие данные привели аналитики платформы «Авито».





Практически все опрошенные заявили, что красят яйца и едят куличи. При этом 62% респондентов используют пищевые красители из магазина или термонаклейки (55%). А 41% предпочитает натуральные красители. При этом молодежь в возрасте 18–24 лет чаще других расписывают яйца вручную, украшают их стразами, используют технику декупаж с салфетками или наносят поталь, пишет Om1 Новосибирск.





«Большинство жителей предпочитают классические куличи с изюмом, глазурью и посыпкой (69%), а 48% выбирают вариации с добавками — цукатами, сухофруктами, орехами или шоколадом. Творожные куличи выбирают около 33%», — говорится в материале.