В Госдуме поддержали идею сделать «пасхальный понедельник» выходным в России

01 апреля 2026, 18:38

Россияне вполне могли бы иметь дополнительный выходной в «пасхальный понедельник» 13 апреля, так как православие — основная религия в стране. Так считает депутат Госдумы Михаил Романов.





Ранее заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов предложил ввести «пасхальный понедельник» на территории всей России. Романов считает, что такое предложение является достойным для обсуждения.





«У нас основная религия страны — православие. Поэтому если Пасха, один из самых важных праздников всех православных христиан, выпадает на воскресенье, и ночью совершается пасхальное богослужение, то, конечно, этот вопрос можно рассматривать», — заявил Романов в разговоре с Life.ru.