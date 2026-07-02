Большинство жителей Петербурга планируют работать на пенсии

02 июля 2026, 15:45

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

После выхода на пенсию порядка 16% опрошенных жителей Санкт-Петербурга планирую продолжать трудовую деятельность. Об этом свидетельствует опрос группы Ренессанс Страхование (MOEX:RENI).





Отмечается, что 9% респондентов думают работать неполный день, столько же будут ориентироваться по состоянию здоровья. 23% примут решение по факту выхода на пенсию, исходя из обстоятельств. Жители Петербурга признались, что работать им придется ради сохранения финансовой независимости, кредитов, помощи детям и внукам. А вот 36% опрошенных не представляют свою жизнь без любимой работы.





«Сумму до 30 тысяч рублей в месяц хотели бы 15%, от 30 до 50 тысяч — 17%, свыше трети уверены, что для комфортной жизни нужно 50–100 тысяч рублей, 16% — в пределах 100–200 тысяч рублей, 15% — минимум 200 тысяч рублей в месяц», — приводит «Петербургский дневник» данные опроса.