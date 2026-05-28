Стало известно, на сколько выросла средняя пенсия россиянок за год
Средний размер пенсии женщин в России за год вырос почти на две тысячи рублей и составил 25 204 рубля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СФР.
Годом ранее пенсионерки в среднем получали 23 249 рублей. Таким образом, рост выплат за год достиг 1955 рублей. По последним сведениям, в стране проживают почти 27 миллионов пенсионерок, и за прошедший год их число практически не изменилось.
При этом средний размер пенсии среди всех россиян — как работающих, так и неработающих — в апреле этого года достиг 25 397 рублей. В аналогичный период прошлого года выплаты составляли 23 448 рублей.
Ранее председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов заявил, что рост пенсий в России все больше отстает от инфляции, обрекая пенсионеров на обнищание. Депутат предложил индексировать выплаты раз в квартал.
Читайте также: