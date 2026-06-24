Новосибирцы готовы потратить на летние каникулы ребенка около 40 тысяч рублей
Жители Новосибирска в среднем готовы потратить на летние каникулы ребенка порядка 39 тысяч рублей. Такие данные привели в пресс-службе «Авито» по итогам опроса «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий».
Так, 35% опрошенных оставят детей дома, а 29% отправят отдыхать к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. При этом 28% респондентов отправляют детей в лагерь, а 24% поедут с ребенком в отпуск по России, пишет Om1 Новосибирск.
«К летним каникулам ребенка многие жители Новосибирска не готовятся заранее и действуют по ситуации — так ответили 32% респондентов. 27% планируют каникулы весной. При этом 14% начинают планирование уже в июне, когда каникулы начались, а 8% — еще зимой», — говорится в сообщении.
Выяснилось, что 27% семей готовы потратить на летний отдых ребенка от 10 до 30 тысяч рублей. 26% семей закладывают на это от 30 до 60 тысяч рублей, а 12% — от 60 до 100 тысяч. При этом мнение ребенка учитывают 36%, а 24% родителей принимают решение сами.
Тем временем аналитики сервиса «Альфа-Деньги» рассказали RT, что на выпускные вечера большинство российских семей готовы потратить порядка 10–40 тысяч рублей.
«Почти каждый четвертый участник опроса закладывает более 40 тысяч рублей: 17% рассчитывают потратить 40—70 тыс. рублей, а 6% — свыше 70 тыс. рублей. Ещё 10% пока не подсчитывали общую сумму расходов», — говорится в исследовании.
Чтобы оплатить выпускной ребенку, 25% семей вынуждены использовать накопления, а 28% жертвуют ради праздника отпуском. Только 41% опрошенных в состоянии оплатить мероприятие из текущих доходов.