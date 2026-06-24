Новосибирцы готовы потратить на летние каникулы ребенка около 40 тысяч рублей

24 июня 2026, 21:51

Фото: iStock/Nadezhda1906

Жители Новосибирска в среднем готовы потратить на летние каникулы ребенка порядка 39 тысяч рублей. Такие данные привели в пресс-службе «Авито» по итогам опроса «Авито Рекламы» и «Авито Путешествий».





Так, 35% опрошенных оставят детей дома, а 29% отправят отдыхать к бабушкам, дедушкам и другим родственникам. При этом 28% респондентов отправляют детей в лагерь, а 24% поедут с ребенком в отпуск по России, пишет Om1 Новосибирск.





«К летним каникулам ребенка многие жители Новосибирска не готовятся заранее и действуют по ситуации — так ответили 32% респондентов. 27% планируют каникулы весной. При этом 14% начинают планирование уже в июне, когда каникулы начались, а 8% — еще зимой», — говорится в сообщении.

«Почти каждый четвертый участник опроса закладывает более 40 тысяч рублей: 17% рассчитывают потратить 40—70 тыс. рублей, а 6% — свыше 70 тыс. рублей. Ещё 10% пока не подсчитывали общую сумму расходов», — говорится в исследовании.