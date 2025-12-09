Большинство жителей Татарстана будут путешествовать по РФ в новогодние праздники

09 декабря 2025, 17:09

Фото: iStock/inewsistock

Большинство жителей Татарстана собираются путешествовать по России в новогодние праздники: на внутренние направления приходится 72% авиазаказов на период с 28 декабря по 11 января. Такие результаты привели в сервисе OneTwoTrip.