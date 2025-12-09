Большинство жителей Татарстана будут путешествовать по РФ в новогодние праздники
Большинство жителей Татарстана собираются путешествовать по России в новогодние праздники: на внутренние направления приходится 72% авиазаказов на период с 28 декабря по 11 января. Такие результаты привели в сервисе OneTwoTrip.
Как сообщает «Татар-информ», среди внутренних поездок лидирует Санкт-Петербург — на него приходится 26% броней, и за год интерес к маршруту вырос на 10%. На втором месте Москва с долей 23%, показавшая небольшое снижение. Третье место занял Сочи — 11% заказов, что выше прошлогоднего показателя.
Среди зарубежных направлений первое место занял Узбекистан — 23% заказов. Далее следуют Таиланд с 12% и ОАЭ с 9%. Год назад структура спроса отличалась: тогда лидировала Шри-Ланка, а Узбекистан не входил в тройку наиболее востребованных маршрутов.
Читайте также: