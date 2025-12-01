В Госдуме ожидают резкого притока китайских туристов в Россию

01 декабря 2025, 19:23

Депутат Кривоносов: приток китайцев в Россию вырастет на 30%

Фото: iStock/Oleg Elkov

Число туристов из КНР в Россию вырастет не менее чем на 20–30% из-за безвизового режима. Так считает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сергей Кривоносов.





Напомним, 1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ о безвизовом режиме для граждан Китая.





«Введение временного безвизового режима — это серьезный стимул для роста взаимных поездок. Мы ожидаем рост поездок граждан КНР в Россию минимум на 20–30% в первый год действия указа. Это особенно важно для Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Дальнего Востока, Забайкалья», — сказал Кривоносов «Газете.Ru».

«С точки зрения турпотока мы рассчитываем, что он вырастет. Надо понимать, что он вырастет больше у приграничных регионов — по аналогии с тем, как он вырос сейчас у наших дальневосточных регионов со стороны россиян. Но при этом мы рассчитываем, что китайские туристы активнее будут путешествовать в рамках индивидуальных поездок в Россию», — сказал эксперт.