«Большой Физтех» открыл арт-объект в честь меценатов и попечителей школы
В школе-пансионе «Большой Физтех» открыли арт-объект в честь меценатов и попечителей школы. Событие приурочили к старту второго сезона конкурса «Большой подростковый квест „Предприми себя“», который 3 ноября запустил Фонд «Университет детства» при поддержке МФТИ и Рыбаков Фонда.
Как сообщает СМИ2, на арт-объекте высекли манифест со словами благодарности наставникам и попечителям, а также число 1946 — год начала истории Физтеха. Сооснователь школы Игорь Рыбаков отметил, что инсталляция стала благодарностью тем, кто сегодня помогает подросткам воплощать планы в жизнь.
«Сегодня мы открываем арт-объект, посвящённый всем попечителям и покровителям этого способа думать, жить и делать нашу жизнь не просто выживанием, а процветанием. Давать шанс тому, чтобы будущее не просто ожидалось нами, а чтобы мы сотворяли его сегодня, поддерживая наших подростков», — заявил он.Проректор МФТИ Артем Воронов подчеркнул, что вуз формирует мышление через среду и стремится к тому, чтобы талантов становилось больше. Воспитанники школы озвучили свой манифест и заложили послание себе в капсулу времени на 10 лет. Открытие арт-объекта продолжило тему конкурса: организаторы выстраивают систему попечительства от школ и районов до городов и регионов.