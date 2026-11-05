«Большой Физтех» открыл арт-объект в честь меценатов и попечителей школы

05 ноября 2026, 17:08

Фото: СМИ2

В школе-пансионе «Большой Физтех» открыли арт-объект в честь меценатов и попечителей школы. Событие приурочили к старту второго сезона конкурса «Большой подростковый квест „Предприми себя“», который 3 ноября запустил Фонд «Университет детства» при поддержке МФТИ и Рыбаков Фонда.





Как сообщает СМИ2, на арт-объекте высекли манифест со словами благодарности наставникам и попечителям, а также число 1946 — год начала истории Физтеха. Сооснователь школы Игорь Рыбаков отметил, что инсталляция стала благодарностью тем, кто сегодня помогает подросткам воплощать планы в жизнь.

«Сегодня мы открываем арт-объект, посвящённый всем попечителям и покровителям этого способа думать, жить и делать нашу жизнь не просто выживанием, а процветанием. Давать шанс тому, чтобы будущее не просто ожидалось нами, а чтобы мы сотворяли его сегодня, поддерживая наших подростков», — заявил он.