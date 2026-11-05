Приём заявок на конкурс «Сделано на Золотом кольце» продлён до 11 ноября
Центр стратегических разработок продлил до 11 ноября 2026 года приём заявок на конкурс «Сделано на Золотом кольце».
Мероприятие поддерживает локальные бренды и производителей регионов маршрута. К участию приглашают мастеров промыслов, художников, дизайнеров, мастерские, предпринимателей, самозанятых и юрлиц.
Принимают изделия на основе традиций и современные сувениры к 60-летию «Золотого кольца». Победителей определят в пяти номинациях. Главное требование — связь продукта с конкретной территорией: работа должна отражать культуру, историю и традиции мест маршрута.
Эксперты учтут возможности тиражирования и реализации. Победители получат маркетинговое сопровождение и смогут участвовать в ведущих выставках и юбилейных мероприятиях. Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте.
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