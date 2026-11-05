Достижения.рф

Приём заявок на конкурс «Сделано на Золотом кольце» продлён до 11 ноября

Фото: www.csr.ru

Центр стратегических разработок продлил до 11 ноября 2026 года приём заявок на конкурс «Сделано на Золотом кольце».



Мероприятие поддерживает локальные бренды и производителей регионов маршрута. К участию приглашают мастеров промыслов, художников, дизайнеров, мастерские, предпринимателей, самозанятых и юрлиц.

Принимают изделия на основе традиций и современные сувениры к 60-летию «Золотого кольца». Победителей определят в пяти номинациях. Главное требование — связь продукта с конкретной территорией: работа должна отражать культуру, историю и традиции мест маршрута.

Эксперты учтут возможности тиражирования и реализации. Победители получат маркетинговое сопровождение и смогут участвовать в ведущих выставках и юбилейных мероприятиях. Подать заявку и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0