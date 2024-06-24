Праздник для всей страны: Международный фестиваль П. И. Чайковского проходит в Клину

Фото: Радио 1
21 июня в Государственном мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в городском округе Клин открылся X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. За первые три дня площадку посетили более 4,5 тысяч зрителей, сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.
90 процентов музыки в каждом из нас. Классику невозможно понимать или не понимать — только слушать и интерпретировать по-своему, ведь искусство живёт до тех пор, пока существуют различные интерпретации.
Как сообщает корреспондент «Радио 1», открытие фестиваля, как и обычно, прошло под открытым небом. Ближайшие десять дней на территории заповедника будут, помимо концертов, проходить различные мастер-классы и выставки.
Фото: Радио 1
Фестиваль, собирающий на своей площадке больших артистов и только начинающих музыкантов, проходит в Клину уже десятый раз и многое значит не только для жителей городского округа, но и для всей России.
Ожидается, что его увидят более 10 тысяч зрителей.
Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов выразил благодарность Юрию Абрамовичу Башмету, который несколько лет подряд собирает артистов на одной сцене. По словам Василия Кузнецова, преемственность поколений и многожанровость — то, что стало визитной карточкой фестиваля, который играет важную роль не только для Подмосковья, но и для всей страны.
По традиции, фестиваль открыл Народный артист СССР и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Совместно с оркестром «Солисты Москвы» маэстро исполнил увертюру Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и Серенаду до мажор П. И. Чайковского.
Фото: Радио 1
Также на открытии фестиваля выступил Народный артист РФ Денис Мацуев.
Нельзя не сказать про зарубежных гостей фестиваля. В этом году сцену своим присутствием украшала немецкая оперная певица Симона Кермес, которая осталась в восторге от посещения дома-музея Чайковского и традиционно оставила на память свой след — посадила белую махровую сирень.
Фото: Радио 1
Симона продемонстрировала великолепное владение голосом, не оставив ни одного зрителя равнодушным. А ее яркий наряд перенес гостей в эпоху барокко.
Фото: Радио 1
Фестиваль завершится 30 июня 2024 года.
Фото: Радио 1
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Как сообщает корреспондент «Радио 1», открытие фестиваля, как и обычно, прошло под открытым небом. Ближайшие десять дней на территории заповедника будут, помимо концертов, проходить различные мастер-классы и выставки.
«Фестиваль — это не только концерты и образовательная программа, но и выставки. В этом году их три. «Елена Образцова. Жить — значит петь» — совместный проект с Благотворительным фондом Елены Образцовой. Выставка «Музыкальные пристрастия князей Юсуповых» подготовлена музеем-заповедником «Архангельское» и открылась в преддверии фестиваля. О 10-летней истории Международного фестиваля искусств П. И. Чайковского рассказывает планшетная выставка, расположенная перед входом в музей-заповедник» — рассказал директор Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского Игорь Корнилов.
Фото: Радио 1
Фестиваль, собирающий на своей площадке больших артистов и только начинающих музыкантов, проходит в Клину уже десятый раз и многое значит не только для жителей городского округа, но и для всей России.
Ожидается, что его увидят более 10 тысяч зрителей.
Министр культуры и туризма Подмосковья Василий Кузнецов выразил благодарность Юрию Абрамовичу Башмету, который несколько лет подряд собирает артистов на одной сцене. По словам Василия Кузнецова, преемственность поколений и многожанровость — то, что стало визитной карточкой фестиваля, который играет важную роль не только для Подмосковья, но и для всей страны.
По традиции, фестиваль открыл Народный артист СССР и художественный руководитель фестиваля Юрий Башмет. Совместно с оркестром «Солисты Москвы» маэстро исполнил увертюру Моцарта к опере «Свадьба Фигаро» и Серенаду до мажор П. И. Чайковского.
«Очень важно, чтобы фестиваль объединял вокруг себя людей, и мы это очень ценим. Каждый раз, находясь на этой сцене, я понимаю, что живу не напрасно. Ответственность выступления здесь можно сравнить лишь с посещением пушкинских мест. Пушкин и Чайковский — это наше все», — отметил Юрий Башмет в своем приветственном слове.
Фото: Радио 1
Также на открытии фестиваля выступил Народный артист РФ Денис Мацуев.
«Я буду играть концерт Бетховена. Если будет холодно, я буду играть быстро, если будет тепло, я буду играть в средних темпах. Когда на сцене находится Юрий Абрамович, это момент импровизации. Сегодня будет классическая программа, но это не значит то, что мы не будем импровизировать внутри этой классической программы. Потому что Башмет — это известный джазмен, который может делать любые сиюминутные, спонтанные, гениальные вещи», — поделился Денис Мацуев.
Нельзя не сказать про зарубежных гостей фестиваля. В этом году сцену своим присутствием украшала немецкая оперная певица Симона Кермес, которая осталась в восторге от посещения дома-музея Чайковского и традиционно оставила на память свой след — посадила белую махровую сирень.
Фото: Радио 1
Симона продемонстрировала великолепное владение голосом, не оставив ни одного зрителя равнодушным. А ее яркий наряд перенес гостей в эпоху барокко.
Фото: Радио 1
Фестиваль завершится 30 июня 2024 года.
Фото: Радио 1
Фестиваль проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.
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Анастасия Бондарева