«Большой риск»: Врач объяснил, чем опасно купание в Крещение Господне

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19 января в России отмечается Крещение Господне или Богоявление. Традиционно православные верующие окунаются в прорубь с освященной водой. Однако многие врачи против таких действий, утверждая, что это большой риск для здоровья.
Аллерголог, генеральный директор медицинского центра иммунокоррекции имени Ходоновой Людмила Лапа в беседе с «Радио 1» заявила, что не стоит нырять в воду в Крещение, если есть хронические заболевания, сосудистые проблемы, онкология или перенесенные инфаркты и инсульты.
По ее словам, людям без патологий окунаться в воде не запрещено, однако нужно обязательно тщательно подойти к этому делу.
Она добавила, что пробой перед купанием может послужить контрастный душ, который поможет понять, насколько организм сможет перенести перепады температуры.
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«У людей с такими диагнозами усиленный риск тромбообразования, и поэтому купания могут вызвать ухудшения», — сказал она.
По ее словам, людям без патологий окунаться в воде не запрещено, однако нужно обязательно тщательно подойти к этому делу.
«Необходимо подготовиться: взять с собой халат, полотенце, шапку, термос с чаем. Это все должно быть прямо в моменте. Как только мы выходим из воды, нужно сразу растереться, надеть халат, шапку и сухую обувь (лучше валенки или резиновые теплые сапоги), налить чай из термоса — тогда мы не почувствуем больших перепадов температуры и давления, и спазма сосудов не случится», — объяснила эксперт.
Она добавила, что пробой перед купанием может послужить контрастный душ, который поможет понять, насколько организм сможет перенести перепады температуры.
«Я считаю, что это большой риск, на самом деле. У нас сейчас большие нагрузки у всего населения. Давление у многих повышено, а это означает, что ныряние в воду будет насилием для организма», — заключила врач.
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Анастасия Бондарева