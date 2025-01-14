Спасатель объяснил, как избежать негативных последствий в крещенские купания

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19 января в России отмечается Крещение Господне или Богоявление. Накануне торжества православные верующие трижды окунутся в прорубь с освященной водой. Однако такая традиция может быть опасна для здоровья.
Заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин в беседе с «Радио 1» напомнил, что купаться нужно только в оборудованных местах.
Он добавил, что перед крещенскими таинствами следует посетить врача, чтобы проверить, готов ли организм выдержать: например, людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от купания.
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«Там дежурят специалисты различного уровня, и все продумано. Нужно взять с собой халат, тапочки резиновые, немного разогреться — сделать зарядку. Следовать командам спасателей, которые будут на месте. После выхода оттереться полотенцем, надеть халат и пройти в комнату для обогрева», — порекомендовал эксперт.
Он добавил, что перед крещенскими таинствами следует посетить врача, чтобы проверить, готов ли организм выдержать: например, людям с хроническими заболеваниями стоит воздержаться от купания.
«Тонкость льда сейчас под вопросом. Лед довольно тонкий и нестабильный. Мой совет — не выходить на поверхность без лишней нужды», — сказал спасатель.
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Анастасия Бондарева