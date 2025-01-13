Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
На праздник Крещения россияне традиционно окунаются в прорубь. «Радио 1» предлагает список лучших мест для купания в Подмосковье.
Купель на территории собора Воскресения ХристоваАдрес: Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й км, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».
Рядом с купелью в парке будут дежурить врачи и спасатели, также установят палатки, в которых можно будет согреться и попить чай.
Источник (купель) преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ»
Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Взгляднево.
Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский вознёс молитву в этом месте, и из скалы забила вода. Сегодня источник, который относится к подворью Троице-Сергиевой лавры, полностью оборудован всем необходимым: есть купель, раздевалки, трапезная, часовня.
Купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж
Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж.
Село Радонеж в Московской области известно тем, что здесь вместе с родителями жил преподобный Сергий Радонежский. Купель находится у церкви Преображения Господня, на берегу реки Пажи. Для всех желающих окунуться обустроен удобный спуск в воду, а также есть тёплые раздевалки.
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Прорубь на озере Сенеж
Адрес: г. Солнечногорск, улица Сенежская, озеро Сенеж.
На пляже возле озера установят тёплые раздевалки, будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция.
Источник «Белый колодец»
Адрес: г. Зарайск, спуск к реке Осётр от площади Урицкого.
Источник «Белый колодец» расположен на правом берегу реки Осётр. По преданию, источник появился в 1225 году в тот момент, когда священник Евстафий передавал удельному князю Феодору Юрьевичу чудотворную икону святителя Николы Зарайского. Сейчас на этом месте находится часовня, есть оборудованная купель.
Источник Николая Чудотворца
Адрес: городской округ Коломна, село Андреевское, у реки Коломенки.
Источник был благоустроен и освящён в 2005 году, в день памяти святителя Николая.
Купель при храме Покрова Пресвятой Богородицы
Адрес: Дмитровский городской округ, село Жестылево.
Купель находится внутри небольшой деревянной часовни, возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.
Купель рядом с Саввино-Сторожевским монастырём
Адрес: Одинцовский городской округ, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8, стр. 26.
Близ Саввино-Сторожевского мужского монастыря есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец был вырыт в 1400 году. Там построена деревянная часовня, оборудованы две купели: мужская и женская, возле каждой есть просторная раздевалка.
Фото: iStock/FaST_9
Купель на Истре возле Новоиерусалимского монастыряАдрес: г. Истра, Новоиерусалимская набережная, дом 2.
У Воскресенского Новоиерусалимского монастыря каждый год оборудуют прорубь на реке Истре, где могут окунуться все желающие. На берегу будут установлены шатры-раздевалки.
Троицкий храм
Адрес: городской округ Мытищи, село Троицкое, улица Святотроицкая, дом 1, строение 1.
Село Троицкое — одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно покупаться на Крещение. Прорубь на Клязьминском водохранилище будет расположена рядом с Троицким храмом.
Источник преподобного Давида Серпуховского
Адрес: городской округ Чехов, село Талеж.
Источник находится на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами. Рядом с источником расположены две купальни (мужская и женская), беседка и храм-часовня. Есть парковка.
С полным списком мест, оборудованных для крещенских купаний в Московской области, можно ознакомиться здесь.
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