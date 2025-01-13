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Где окунуться в проруби в Подмосковье: лучшие места для купания на Крещение в Московской области

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

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На праздник Крещения россияне традиционно окунаются в прорубь. «Радио 1» предлагает список лучших мест для купания в Подмосковье.


Купель на территории собора Воскресения Христова

Адрес: Одинцовский городской округ, Минское шоссе, 55-й км, военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ «Патриот».

Рядом с купелью в парке будут дежурить врачи и спасатели, также установят палатки, в которых можно будет согреться и попить чай.

Источник (купель) преподобного Сергия Радонежского «Гремячий ключ»


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, деревня Взгляднево.

Согласно легенде, преподобный Сергий Радонежский вознёс молитву в этом месте, и из скалы забила вода. Сегодня источник, который относится к подворью Троице-Сергиевой лавры, полностью оборудован всем необходимым: есть купель, раздевалки, трапезная, часовня.

Купель у церкви Преображения Господня в селе Радонеж


Адрес: Сергиево-Посадский городской округ, село Радонеж.

Село Радонеж в Московской области известно тем, что здесь вместе с родителями жил преподобный Сергий Радонежский. Купель находится у церкви Преображения Господня, на берегу реки Пажи. Для всех желающих окунуться обустроен удобный спуск в воду, а также есть тёплые раздевалки.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

Прорубь на озере Сенеж


Адрес: г. Солнечногорск, улица Сенежская, озеро Сенеж.

На пляже возле озера установят тёплые раздевалки, будут дежурить спасатели, медицинские работники и полиция.

Источник «Белый колодец»


Адрес: г. Зарайск, спуск к реке Осётр от площади Урицкого.

Источник «Белый колодец» расположен на правом берегу реки Осётр. По преданию, источник появился в 1225 году в тот момент, когда священник Евстафий передавал удельному князю Феодору Юрьевичу чудотворную икону святителя Николы Зарайского. Сейчас на этом месте находится часовня, есть оборудованная купель.


Источник Николая Чудотворца


Адрес: городской округ Коломна, село Андреевское, у реки Коломенки.

Источник был благоустроен и освящён в 2005 году, в день памяти святителя Николая.

Купель при храме Покрова Пресвятой Богородицы


Адрес: Дмитровский городской округ, село Жестылево.

Купель находится внутри небольшой деревянной часовни, возле храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Купель рядом с Саввино-Сторожевским монастырём


Адрес: Одинцовский городской округ, г. Звенигород, Ратехинское шоссе, д. 8, стр. 26.

Близ Саввино-Сторожевского мужского монастыря есть источник преподобного Саввы — по преданию, колодец был вырыт в 1400 году. Там построена деревянная часовня, оборудованы две купели: мужская и женская, возле каждой есть просторная раздевалка.

Фото: iStock/FaST_9

Купель на Истре возле Новоиерусалимского монастыря

Адрес: г. Истра, Новоиерусалимская набережная, дом 2.

У Воскресенского Новоиерусалимского монастыря каждый год оборудуют прорубь на реке Истре, где могут окунуться все желающие. На берегу будут установлены шатры-раздевалки.

Троицкий храм


Адрес: городской округ Мытищи, село Троицкое, улица Святотроицкая, дом 1, строение 1.

Село Троицкое — одно из самых популярных мест в Подмосковье, где можно покупаться на Крещение. Прорубь на Клязьминском водохранилище будет расположена рядом с Троицким храмом.

Источник преподобного Давида Серпуховского


Адрес: городской округ Чехов, село Талеж.

Источник находится на территории подворья Вознесенской Давидовой пустыни. Считается, что вода в нём обладает целебными свойствами. Рядом с источником расположены две купальни (мужская и женская), беседка и храм-часовня. Есть парковка.

С полным списком мест, оборудованных для крещенских купаний в Московской области, можно ознакомиться здесь.

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#одинцовский городской округ
#статьи
2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России
Чернышенко: 2024 год стал рекордным по числу туристических поездок по России
08 января 2025, 14:43

Фото: iStock/frantic00

Около 80 миллионов туристических поездок по России совершили россияне и иностранцы с января по ноябрь 2024 года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, слова которого приводятся в сообщении его аппарата.
Отмечается, что такие показатели говорят о высоком интересе к путешествиям по России. В сравнении с аналогичным периодом 2023 года, было совершено почти на 11% больше поездок.

По данным Росстата, в 2024 году количество турпоездок составило 79,2 миллиона. Также увеличивается туризм иностранцев в России. Наиболее яркая динамика наблюдается на Дальнем Востоке. Так, в Хабаровском крае количество поездок выросло на 204%, в Амурской области – на 142%, а в Приморском крае – на 112%. Значительная часть путешественников прибывает из Китая.

Традиционно наиболее интересными для туристов российскими регионами стали Москва (11,1 млн поездок), Краснодарский край (9,4 млн) и Санкт-Петербурге (5,8 миллиона).

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Названы топ-7 регионов России для активного зимнего отдыха
Мурманскую область, Алтай и Карелию назвали лучшими местами для зимнего отдыха
27 декабря 2024, 11:47

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Мурманскую область, Алтайский край и Карелию назвали лучшими местами для активного зимнего отдыха. К таким выводам пришли аналитики «Яндекс Путешествий». Следом, по их мнению, идут Байкал, горы Башкортостана, Тува и Кабардино-Балкария.
«Исследовать дикие ландшафты Кольского полуострова можно на снегоходах, а самые смелые и подготовленные туристы наслаждаются местными пейзажами с вершины замерзших водопадов. Любителям активного времяпрепровождения стоит посетить и Хибины», — пишет RT, ознакомившееся с исследованием.
В то же время в Ассоциации туроператоров России высказались и о заграничном туризме, в частности, о Таиланде, который решил стать страной-партнером БРИКС. Как пояснил вице-президент АТОР Артур Мурадян в беседе с «Газетой.Ru», данное решение не отразится на стоимости туристических поездок для россиян в ближайшем будущем.
«Присоединение Таиланда к БРИКС в качестве страны-партнера на туризме в ближайшей перспективе не скажется, потому что у нас и так максимально лояльные условия с точки зрения доступа россиян на курорты Таиланда. Они из неазиатских стран занимают первое место», — объяснил он.
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Турагент перечислила страны, где для отдыха не нужна виза
Турагент Ансталь: в 2025 году россиянам не потребуется виза в ОАЭ, Турцию и Кубу
26 декабря 2024, 21:23

Фото: iStock/inewsistock

В 2025 году россиянам не потребуется оформлять визу для поездки в ОАЭ, Турцию, Сербию и на Кубу. Об этом сообщила турагент Наталия Ансталь. По ее информации, для путешествия в эти страны достаточно будет одного лишь загранпаспорта.
«Для определенных направлений россиянам не нужны визы, лишь загранпаспорт. К таким направлениям относятся страны СНГ, Турция, Сербия, Молдавия, Черногория, Египет, Вьетнам, Куба, Мальдивы, Индонезия, ОАЭ, Оман, Катар, Саудовская Аравия, Таиланд, Шри-Ланка, Филиппины, Венесуэла, Маврикий, Марокко, Сейшелы, Тунис и другие», — перечислила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Ансталь подчеркнула, что у россиян достаточно большой список стран, для поездки в которые не потребуется оформление визы. Однако проблема в том, отметила она, что не во все эти страны есть прямые рейсы, а многие туристы не хотят тратить время и деньги на пересадки.

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Турагент назвала лучшие страны для зимнего отпуска
Турагент Ансталь: для зимнего отпуска подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка
25 декабря 2024, 20:35

Фото: iStock/FTiare

Для зимнего отпуска в 2025 году подойдут Мальдивы, Куба и Шри-Ланка, так как в этих странах начался высокий сезон. Об этом заявила турагент Наталия Ансталь. По ее мнению, также можно рассмотреть Вьетнам, Индонезия, Венесуэла и Танзания.
«Это те направления, которые чаще всего выбирают для зимнего отдыха, поскольку там уже идет высокий сезон, что способствует отличному отдыху», — пояснила эксперт в беседе с NEWS.ru.
Для тех, кто предпочитает отдыхать в России, турагент посоветовала Камчатку, Байкал, Шерегеш, Красную Поляну, Мурманск и Карелию, где зимой открываются особенно красивые виды. Также есть и более классические туры, добавила Ансталь, к примеру, Калининград, Золотое кольцо и Санкт-Петербург.

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Подмосковные объекты агротуризма за год посетили 2,7 млн человек
25 декабря 2024, 10:19

Фото: istockphoto.com/ilona titova

Сельский туризм в Подмосковье набирает популярность: с начала текущего года фермы, пасеки и прочие аграрные хозяйства области, предлагающие туристическую программу, посетили свыше 2,7 млн гостей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
«Подмосковье активно развивается в различных сегментах сельского хозяйства, к работе привлекается все больше сотрудников», — добавили в министерстве.
Отмечается также, что всего в Московской области на сегодняшний день насчитывается около 800 фермерских хозяйств и 88 предприятий АПК. На них работают белее 13 тысяч человек.

В министерстве также напомнили, что за лето в регионе обработали от борщевика Сосновского более 21 тысячи гектаров, в работах было задействовано свыше 750 человек.

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Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе
21 декабря 2024, 17:11

Фото: iStock/Olga_Gavrilova

Большинство россиян зимой выбирают отдых на природе. К таким выводам пришло исследование OneTwoTrip. 93% опрошенных, как отмечается, с наступлением зимы предпочитают проводить свободное время на свежем воздухе.
«Мнения насчет того, как лучше проводить зиму, разделились почти поровну: 50,9% путешественников предпочитают расслабленный отдых, а 49,1% выбирают активные варианты досуга. Лучшим спортивным снаряжением считаются лыжи — на них зимой встают 65,7% россиян, остальным больше нравится сноуборд», — пишет «Газета.Ru», которая ознакомилась с исследованием.
Тем временем стало известно, что Кузбасс — один из главных центров уже упомянутого горнолыжного туризма — стал первым в рейтинге привлекательных туристических регионов СФО. Большая часть туристов, сообщает «Сiбдепо», приезжает в регион ради активного зимнего отдыха.
«Рост потока туристов в регион также ожидается после строительства международного аэропортового комплекса пгт Шерегеш», — отмечает издание.
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Подмосковье вошло в число лидеров рейтинга привлекательных для туристов мест
19 декабря 2024, 14:31

Московскую область включили в лидеры рейтинга самых привлекательных для туристов мест в стране. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Подмосковья.
«Индекс туристической привлекательности регионов России» представили на площадке Русского географического общества. Он задуман как индикатор развития внутреннего и въездного туризма, продвижения туристического потенциала регионов.
«Подмосковье в этом году стало лидером в номинации «Регионы-лидеры по онлайн-интересу туристов». Московская область привлекает путешественников разнообразием загородных отелей, достопримечательностей, сезонных фестивалей и лидирует по интересу пользователей поисковых систем», – отметили в министерстве.
Для расчёта индекса учитывали 50 показателей по шести тематическим блокам. При этом исследовали соцсети, блоги, форумы и сайты-агрегаторы отзывов. По итогам этих исследований Московская область заняла четвёртое место.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

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Старшеклассники из Узбекистана побывали в музеях Звенигорода и Парке «Патриот»
18 декабря 2024, 16:35

Фото: Евгения Дёмина

Делегация из Узбекистана продолжает знакомство с Подмосковьем, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. Пятидневную поездку в регион совершают 40 школьников – активные и одарённые подростки 15-17 лет из школ Ташкентской области. 36 из них изучают русский язык, многие увлекаются русской культурой и литературой.
Фото: Евгения Дёмина

«Это самые активные и талантливые ребята со всей Ташкентской области, ученики девятых, 10-х и 11-х классов, которые участвовали в разных олимпиадах и спартакиадах. Каждый имеет какие-то награды. Мы очень благодарны организаторам этой поездки как со стороны Узбекистана, так со стороны России. Они дали возможность школьникам воочию познакомиться с русской культурой, с тем, как учатся российские дети. Сегодня мы приехали в Звенигород познакомиться с русской культурой ещё ближе», – рассказала учитель русского языка Мавжуда Пардаева.
Фото: Евгения Дёмина

Ребята посетили Звенигородский историко-художественный музей. Для них подготовили экскурсионную программу «Древний Звенигород». В Звенигородском манеже гости побывали на тематической экскурсии по выставке «Преображённая природа», увидели шедевры пейзажной живописи Айвазовского, Васильева, Куинджи, Саврасова и других выдающихся художников. Затем дети отправились в гости к ровесникам из Одинцовского «Десятого лицея».
«Мы приехали сюда по специальной программе. Это моя первая поездка за границу. Ваша страна очень гостеприимная. В Звенигородском музее всё очень понравилось. Раньше я смотрел советские мультфильмы, экранизации каких-то старых сказок. Здесь тоже много сказочных атрибутов, интерьер какой-то необычный. Экскурсия очень интересная. Нам рассказывали интересные факты», – поделился впечатлениями школьник из Ташкентской области Хондамир Кодиров.
Фото: Евгения Дёмина

На следующий день делегация посетила Парк «Патриот» в подмосковной Кубинке. Ребята побывали в музее «Дорога Памяти» и в Главном храме Вооружённых сил России.
«Это дорогого стоит – когда дети могут чему-то учиться. Они обмениваются мнениями с российскими гимназистами, они уже подружились. Очень важно увидеть всё своими глазами. Это лучше, чем учиться по книжкам и смотреть какие-то фотографии. У нашего поколения было общее детство, а теперь мы надеемся на общее будущее российских и узбекских детей. Ведь дружба спасёт мир», – уверена Мавжуда Пардаева.

Фото: Евгения Дёмина

Для детей из Узбекистана в Подмосковье подготовили обширную программу. Ранее они посетили мастер-классы на базе Гимназии им. Е.М. Примакова, Технопарк им. П.Л. Капицы и другие интересные места и мероприятия.

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Турэксперт Мельник: пакет all inclusive в отелях Турции сохранится
17 декабря 2024, 19:49

Фото: iStock/9parusnikov

Универсальный пакет all inclusive, действующий в отелях Турции сохранится, так как за долгие практики показал свою успешность. Об этом заявил эксперт по туризму Николай Мельник. По его мнению, система «все включено» — самый популярный выбор у россиян, которые едут на отдых с детьми.
«Родители с детьми не летают в осенне-зимний период в тот же Таиланд, они с большей вероятностью выберут Египет или Турцию, где предлагается система «все включено». И если вдруг Турция решит пересмотреть свои планы и перейти только на завтраки или на «завтраки и ужины», российский турпоток точно начнет поиск других направлений, которые будут более выгодны по условиям», — пояснил Мельник в беседе с «Вечерней Москвой».
В то же время вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что отдых в Турции в следующем году подорожает так же как и в 2024 — не более чем на 10%, передает АГН «Москва».
«Мы уже знаем, что в следующем году рост цен на путешествия в Турцию будет не выше 10%, это все-таки сдержанный рост цен», – отметил он.
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