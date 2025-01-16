Крещение Господне 2025: как праздновать, что можно и нельзя делать, приметы

Фото: iStock/ Koszubarev
Праздник Крещения Господня или Богоявления — один из наиболее важных и торжественных праздников Православной Церкви. Верующие отмечают его 19 января. Этот день связан с евангельским событием — крещением Иоанном Предтечей Иисуса Христа в реке Иордан. «Радио 1» расскажет об истории Крещения, купании в прорубях и приметах.
Смысл праздника Крещение ГосподнеОсновную мысль, заложенную в основу праздника, весьма точно выразил апостол Иоанн Богослов.
«Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его (Ин. 1: 14)», — сказал он.
Получается, Крещение Господне — это торжество людей, к которым явился их Бог и Создатель. Похожую идею несут в себе и иные христианские праздники, так как само христианство — религия, в которой Творец нисходит к Своему творению, он становится его частью, но не сливается с ним и не перестает оставаться Творцом.
Именно Крещение Господне в своих литургических текстах наиболее полно представляет такую мысль — Тот, Кто создал всю вселенную, Кто повелевает стихиями, Кому подвластны ангелы и демоны, смиряет Себя до уровня простого Сына Человеческого, принимает нашу природу, подчиняет Себя законам материального мира и потом погружается в воды Иордана.
Иисус Христос как Искупитель мира, который принял на Себя вместе с человеческой плотью все тяготевшее на нас бремя проклятия и смерти за грехи, участвует в обряде Крещения. Это знаменует, что Он является истребителем греха и победителем смерти, Иисус Христос дарует людям, соединенным с Ним единством природы, высочайшие блага.
Фото: iStock/ Iuliia Zavalishina
Как появился праздник Крещения Господне
Крещение Господне описали апостолы Лука, Марк и Матфей. В Евангелии говорится, что после длительных скитаний по пустыне пророк Иоанн Предтеча, еще до своего рождения предрекший пришествие Иисуса Христа, отправился в Вифлеем, к реке Иордан. Издавна ее воды считались священными: именно в этой реке иудеи совершали религиозный обряд омовения.
У берегов Иордана Предтеча говорил людям о покаянии перед скорым пришествием спасителя. Он побуждал их подготовиться к такому событию путем очищения от своих грехов через обряд крещения водой — именно Иоанн стал первым, кто ввел такую традицию в Иудее.
Согласно Евангелию, когда пророк увидел у берегов Иордана Мессию, то поклонился ему. А после просьбы Иисуса Христа о крещении, Иоанн Предтеча сказал, что не может совершить это, поскольку перед ним стоит истинный Бог.
«Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» — подчеркнул Иоанн.
Однако Иисус, в самом деле не нуждавшийся в обряде крещения, так как был безгрешен, настоял на этом действии. Он уточнил, что пришел не нарушить закон, а выполнить, так как «надлежит нам исполнить всякую правду».
«После погружения в воды иорданские сошел Святой дух в виде голубя и был глас с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». С этого события начинается мессианское служение Христа, которое проходило три года», — обратил внимание протоиерей Николай Ельчев.
Считается, что именно в тот момент людям в первый раз явилась Святая Троица: Бог Отец — голос, прозвучавший с небес, Бог Сын — Иисус Христос, принявший крещение в Иордане от Иоанна Предтечи, а еще Святой Дух — он спустился во время крещения Христа в образе голубя.
Крещение Господне стали праздновать еще при жизни апостолов. Поначалу Крещение и Рождество представляли собой единый праздник, его называли Богоявление.
Патриарх Кирилл в Рождественском послании рассказал, как попасть в Царство Божие
С конца IV века (в разных местностях по-разному) Крещение Господне начали праздновать отдельно. Однако и сейчас люди могут наблюдать признаки единства Рождества и Крещения — в богослужении. К примеру, у обоих праздников есть Навечерие — Сочельник, который включает в себя строгий пост и особые традиции.
В первые века христианства на Богоявление крестили новообращенных (оглашенных), из-за этого праздник часто называли «днем Просвещения», «праздником Светов», или «святыми Светами» — в знак того, что Таинство Крещения помогает очистить человека от греха и просвещает Светом Христовым. Уже в то время существовала традиция освящать в этот день воды в водоемах.
Фото: iStock/ Nikolay_Donetsk
Как празднуют Крещение Господне
Перед Крещением верующим необходимо соблюсти однодневный пост. 18 января едят кашу из крупы, меда и изюма. Она называется «сочиво».
В Крещение Господне проводится праздничная литургия, иногда проходят крестины. Важная часть праздника — освящение воды. Вода, которую освятили в Крещенский сочельник или на Богоявление, называется агиасмой (в переводе — «великой святыней»). Принято считать, что она остается свежей еще несколько месяцев или лет и хранит в себе чудотворные свойства.
Тайна «спасов»: как Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы на самом деле влияют на нашу жизнь
Раньше на Руси перед праздником готовили специальные проруби, называвшиеся иорданью. Обычно их делали в форме круга или креста, рядом устанавливали крест из дерева или ледяного голубя. После литургии верующие шли крестным ходом к проруби — там священник освящал водоем молитвой и троекратным погружением креста. Следом прихожане набирали столько воды, сколько полагали нужным.
Купания в проруби, наоборот, определяют не как церковную, а как народную традицию. В ледяной воде плавали для очищения от грехов, в том числе за гадания на святки. Часть священнослужителей полагают, что такие купания — это отголоски суеверий и предлагают заменить их посещением праздничной литургии и исповедью.
Почему на Крещение освящают воду
Освящать воду в праздник Крещения Господня в Церкви принято с V века.
В богослужебных текстах говорится о том, что «днесь вод освящается естество» — то есть освящается вся вода во всём мире.
У Крещенской воды есть особые свойства, первоначально — духовные. В молитве на освящении воды просят, чтобы всем, кто пьет эту жидкость и окропляется ею, Господь послал «освящение, здравие, очищение и благословение».
Такая вода не портится в долго время, в отличие от обычной воды, которая быстро становится непригодной для питья.
Фото: iStock/ Osobystist
Зачем на Крещение купаются в прорубях
Крещенские купания — давняя традиция, которая существует в России, Белоруссии, на Украине и в иных странах.
Верующие полагают, что подобный обряд поможет очистить душу и приблизить их к Богу. Согласно обычаю, на Крещение обязательно необходимо помыться и смыть с себя грехи.
Ученые из Германии расшифровали документ о детстве Иисуса Христа
Стоит отметить, что купание в прорубях в Крещение Господне не является церковным обрядом. Церковь придерживается мнения, что грехи смываются лишь покаянием через таинство исповеди.
Очень важно не окунаться в холодную воду в неположенных местах.
Что можно и нельзя делать на Крещение ГосподнеНет строгого списка дел, которые непременно необходимо совершить на Крещение. Есть лишь рекомендации того, чему стоило бы уделить свое время в этот святой праздник.
- Можно молиться, посещать церковь. Священнослужители говорят, что исповедь помогает очиститься от грехов.
- Можно и нужно провести канун праздника, соблюдая пост.
- Можно взять в храме святую воду. Она обладает целебной силой, может освятить жилище.
- Можно окунуться в прорубь. Несмотря на то, что такая традиция не предписана церковью, она прочно обосновалась в народе.
- Можно на некоторое время распахнуть все окна в доме. Согласно поверьям, это поможет очистить жилище от плохого.
- Можно принимать ванну. Считается, что целебными свойствами наделена в этот день вся вода, в том числе снег. Поэтому, если не получилось принять участие в крещенских купаниях, можно принять ванну или растереть снегом лицо и руки.
Согласно церковным традициям и народным поверьям в праздник Крещения Господня нельзя:
- Желать зла иному человеку, отказывать людям, которые нуждаются в помощи, ссориться с окружающими.
- Убираться, заниматься бытовыми делами. Стоит подготовить жилище к празднику в Сочельник, а в сам праздник Крещения Господня избегать физического труда.
- Работать. Ранее это правило активно соблюдали, но в настоящее время Крещение — это негосударственный праздник с отдельным выходным, из-за этого в будни придерживаться подобного указания будет тяжело. Однако даже трудящимся рекомендуют найти время и не пропускать праздничную литургию в день Крещения Господня.
- Стирать вещи. Вся вода в этот день считается святой, из-за этого использовать жидкость для бытовых нужд не стоит.
- Гадать и проводить обряды. Однако стоит отметить, что раньше в это время как раз предпочитали ворожить.
- Давать деньги в долг, так как потом это может притянуть нищету.
- Тратить время на сплетни, ругань и оскорбления.
- Плакать в этот день, поскольку слезы предвещают много поводов для грусти в наступившем году.
Приметы 19 январяКрещенские приметы появились не намного позже самого праздника. В основном они связаны с водой, которая в этот день становится весомой частью церковного торжества.
- Сосвататься или сделать предложение 19 января — добрая примета. Считается, что такой брак будет благословлен на небесах. Существует даже соответствующая поговорка: «Крещенское рукобитье – к счастливой семье».
- Если незамужняя девушка или женщина выйдет на улицу и первым делом увидит именно молодого человека, то она заключит брак в этом году.
- Если разобьется чашка или тарелка, то это принесет финансовое благополучие и новые знакомства.
- Если на Крещение нет морозов и вода в реках не замерзла, то стоит ждать глобальных потрясений и серьезных перемен мирового масштаба.
- Солнечный крещенский день предрекает жаркое лето.
- Если во время того, как священник опустит крест в прорубь, пойдет снег, то год будет урожайным.
Читайте также:
Обрезание Господне 2025: приметы, значение и традиции христианского праздника
Рождество Христово – 2025 в России: история, традиции, идеи подарков, колядки
Великомученица Екатерина: молитва, храмы, акафист и день памяти святой
Ольга Енгалычева