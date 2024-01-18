В Химках до конца года отремонтируют более 50 фасадов жилых домов

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Обновить более 50 фасадов многоквартирных домов планируется в Химках в текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В Химках запланировано отремонтировать 53 фасада. Весь ход работ контролируют эксперты строительного контроля госорганизации «Управление технического надзора капитального ремонта», — отмечается в сообщении.
Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский напомнил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья принята на 2014-2049 гг., за это время из более 45 тысяч домов региона отремонтируют 44 тысячи 371 дом.
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