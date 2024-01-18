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В Химках до конца года отремонтируют более 50 фасадов жилых домов

18 января 2024, 12:12
Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Обновить более 50 фасадов многоквартирных домов планируется в Химках в текущем году в рамках региональной программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«В Химках запланировано отремонтировать 53 фасада. Весь ход работ контролируют эксперты строительного контроля госорганизации «Управление технического надзора капитального ремонта», — отмечается в сообщении.

Глава МинЖКХ региона Антон Велиховский напомнил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов Подмосковья принята на 2014-2049 гг., за это время из более 45 тысяч домов региона отремонтируют 44 тысячи 371 дом.


Адресная программа работ размещена на сайте Фонда капитального ремонта Московской области в разделе «Документы».

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#подмосковье
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В Лобне ликвидировали навалы мусора на контейнерной площадке
18 января 2024, 12:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Проблему с навалами мусора на контейнерной площадке на улице Ленина в Лобне удалось решить, для этого были привлечены дополнительные силы, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
«С площадки, расположенной у дома №59 по улице Ленина, увезли зафиксированные там ранее навалы мусора. Чтобы переполнение мусором не повторилось, к уборке привлечены, помимо регионального оператора, силы администрации округа и муниципальных бюджетных учреждений», — говорится в сообщении.

В министерстве также напомнили, что в Московской области действуют чёткие правила организации контейнерных площадок: они должны располагаться на бетонном или асфальтовом основании с уклоном к дороге, чтобы баки было удобно выкатывать к мусоровозам. Необходимы подъездные пути с твёрдым покрытием. На участке не должно быть подземных и воздушных коммуникаций. Кроме того, определено предельное расстояние до детских площадок и медицинских организаций.

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Подмосковные спасатели будут работать на местах проведения Крещенских купаний
18 января 2024, 12:17

Фото: пресс-служба «Мособлпожспаса»

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» задействованы в подготовке к Крещенским купаниям. Об этом сообщила пресс-служба «Мособлпожспаса».
Перед началом празднования Крещения Господня сотрудниками Московской областной противопожарно-спасательной службы проводятся работы про подготовке и проверке мест для купаний.

«Общая группировка сил и средств от ГКУ МО «Мособлпожспас» составляет 330 человек и более 100 единиц техники. Наши работники возьмут под контроль 125 купелей по всему Подмосковью. В привычных для верующих местах будут установлены палаточные обогреваемые модули, где люди смогут переодеться. Для освещения территории в темное время суток будут развернуты осветительные комплексы «Светобашня». Водолазы обследуют дно купелей на наличие посторонних предметов», — отметил замначальника управления по организации пожаротушения и аварийно-спасательных работ ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Галяс.

Помимо этого, сотрудники будут дежурить на местах с вечера 18 января до второй половины 19 января.

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#безопасность
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Мособлдума приняла закон о ежемесячной выплате на аренду жилья для учителей
18 января 2024, 11:54

Фото: istockphoto /Fascinadora

Мособлдума приняла закон о предоставлении ежемесячно 20 тысяч рублей учителям на аренду жилья. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов в своем телеграм-канале.
Новая мера поддержки, которая раньше была только для медработников, теперь распространяется и на учителей.

«Обеспечение жильём – это необходимая мера для привлечения специалистов в регион. Для этого у нас уже также действует программа «социальная ипотека», выстроен комплекс дополнительных мер поддержки для педагогов, таких как, например, выплаты молодым специалистам, доплаты за классное руководство, доплаты по результатам ЕГЭ, стимулирующие выплаты», — поделился Игорь Брынцалов.

Помимо этого, такие меры поддержки начинающих специалистов помогают привлекать и оставлять в Московской области талантливых и квалифицированных педагогов.

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#доплаты
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Более 700 пешеходных переходов в Подмосковье оборудовали дополнительной подсветкой
18 января 2024, 11:49

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Дополнительную подсветку смонтировали более чем на 700 пешеходных переходах Московской области, эта мера призвана снизить аварийность на дорогах. Работа проводится в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«В 2023 году обустроили такой подсветкой больше 460 переходов на муниципальных и почти 220 переходов на региональных дорогах. Также 45 переходов с дополнительной подсветкой появились на федеральной трассе А-107», — цитируются в сообщении слова главы регионального Минтранса Алексея Гержика.

Он также добавил, что в конце 2023 года стартовали работы по обустройству дополнительного освещения более чем 90 пешеходных переходов у различных социальных объектов, включая школы и детские сады. Там монтируется проекционная подсветка — когда на проезжей части светом дублируется «зебра».

Усиливать подсветку переходов в Московской области начали с 2019 года, всего за это время работы провели на 5 тысячах дорожных объектов.

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#подмосковье
#московская область
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Школьников из Талдомского округа научили делать съедобные кормушки
18 января 2024, 11:27

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Занятие по созданию экологичных полностью съедобных кормушек провели для учеников школы в селе Новоникольское сотрудники Талдомского филиала Мособллеса, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.
«Юным членам школьного лесничества «Лесной патруль» показали, как сделать кормушку из подсушенного белого хлеба, зёрен и семечек. Скрепляющим материалом послужил желатин. Большую часть такой кормушки птицы съедят, а остальное распадётся без следа», — отмечается в сообщении.

Ребятам объяснили, что корм для такой кормушки должен быть сухим. Кроме того, нельзя использовать жареные и солёные продукты, так как соль вызывает у птиц обезвоживание.

Сделанные на занятии кормушки школьники развесили на деревьях по пути домой.

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#талдом
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#комлесхоз мо
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Покупатели ёлок в лесных питомниках Подмосковья самостоятельно срубили более 600 деревьев
18 января 2024, 11:14

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Более 600 новогодних деревьев на плантациях в лесных питомниках Московской области выбрали и сами срубили покупатели в рамках акции «Ель домой — всей семьёй», — сообщает пресс-служба Комлесхоза региона.
«Акция «Ель домой — всей семьёй» проводилась в регионе уже в пятый раз. Она позволяет людям выбрать понравившееся растущее дерево и самостоятельно его срубить на законных основаниях. Эту услугу предоставили лесопитомники в Сергиево-Посадском и Дмитровском округах. Оттуда клиенты увезли 624 новогодних ели и сосны», — сообщил глава областного Комлесхоза Олег Баженов.

Всего лесные плантации Подмосковья перед Новым годом посетили около двух тысяч человек. Покупатели могли срубить дерево самостоятельно или попросить работников питомника оказать эту услугу.

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#экология
#лесопитомник
#подмосковье
#московская область
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Для подмосковных предпринимателей создали новый реестр «100% Подмосковье»
18 января 2024, 10:56

Фото: iStock/JLco - Julia Amaral

В Московской области разработали новую меру поддержки для предпринимателей – теперь производители могут с лёгкостью зарегистрироваться в реестре «100% Подмосковье», об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
«Теперь с помощью регпортала областные бренды могут попасть в Реестр «100% Подмосковье». Понадобится только доступ в интернет и подтвержденная учетная запись ЕСИА», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Помимо этого, при помощи реестра можно найти актуальную информацию о поддержке бизнеса, в онлайн-режиме получить лицензии и разрешения на осуществление предпринимательской деятельности, а также обратиться к органам контроля и подать заявления на субсидии, добавила Куртяник.

Чтобы попасть в реестр «100% Подмосковье», предпринимателю необходимо разместить свою продукцию на торговых площадках, а также получить сертификат соответствия товара. После этого можно смело подавать заявку на включения бренда в новый реестр.

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#надежда куртяник
#предприниматель
#бизнес
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44-летняя бывшая наркозависимая женщина обрела счастье с 78-летним пенсионером
BI: 44-летняя бывшая наркозависимая вышла замуж за 78-летнего пенсионера
18 января 2024, 10:56

Фото: istock / Zinkevych

44-летняя женщина, ранее зависимая от наркотических средств, вышла замуж за 78-летнего пенсионера и обрела счастье. Свою историю она рассказала изданию Business Insider.

Венди Картрайт первый раз вышла замуж в 21 год за ровесника. Она хотела создать семью с любимым и родить от него детей. Несколько лет супруги пытались зачать ребенка, но безрезультатно. Тогда девушка обратилась за помощью к медикам.

«После множества анализов и операций в возрасте 25 лет мне сделали гистерэктомию», — рассказала она.
После удаления матки у женщины, которая больше не могла иметь детей, началась клиническая депрессия. Через 2 года она развелась с мужем, начала много пить и подсела на наркотики. Девушка не могла избавиться от пагубных зависимостей долгие 12 лет, пока не прошла программу реабилитации «12 шагов» — групповую психотерапию, основанную на взаимопомощи зависимых людей друг другу.

Там она познакомилась с мужчиной, который старше ее на 34 года. У него было трое детей, а сам он отдыхал на пенсии. Из-за этого они сблизились и в скором времени поженились.

«Наши отношения не сложились бы, если бы я была матерью подростка или маленького ребенка», — считает женщина.
Сейчас женщина не привязана к месту работы и к детям, поэтому может жить с супругом так, как хочется.

«Отсутствие собственных детей меня устраивает. Я преисполнена благодарности за то, как сложилась моя жизнь», — подытожила она.
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#счастье
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#отношения
#депрессия
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В подвале нашли похищенные картины Пикассо и Шагала на 79 миллионов рублей
Reuters: в Бельгии мужчина хранил дома украденные картины Шагала и Пикассо
18 января 2024, 10:50

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

В Бельгии найдены работы Пикассо и Шагала, которые были похищены в 2010 году. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что картины хранились в подвале здания у жителя Бельгии в городе Антверпен. Одна из работ принадлежит Пабло Пикассо и называется Tête, другая картина — L’homme en prière Марка Шагала.

По предварительным данным, общая стоимость картин составляет порядка 900 тысяч долларов. Сообщается, что произведения искусства были похищены в 2010 году у израильского коллекционера.

Ранее сообщалось, что художественный музей Цюриха объявил награду в 11 тысяч долларов за информацию, которая поможет вернуть в коллекцию музея две картины XVII века.

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