Синоптики рассказали о прохладной и пасмурной погоде в Москве на выходных

10 октября 2025, 19:01

«Яндекс Погода»: в Москве 11 и 12 сентября будет прохладно и пасмурно

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В выходные, 11 и 12 октября, в столичном регионе будет прохладная и пасмурная погода. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».





По данным издания, в субботу, 11 октября, будет тепло, но пасмурно, местами пойдут дожди. Утром ожидается +10 °С, днём потеплеет до +11 °С, ночью температура опустится до +8 °С.





«В воскресенье, 12 октября, сохранится прохладная и дождливая погода. Ветер северо-западный и западный, с порывами до 10 м/с. Утром температура составит +7 °С, днем будет около +8 °С, а ночью — +6 °С. В Подмосковье температурный фон ожидается на уровне московского, местами на 1–2 °С ниже», — говорится в сообщении.

«Более сильные дожди и понижение температуры ждут нас в понедельник. Дневная температура будет составлять +5…+7 °С, а в ночные часы опустится до +2…+4 °С», — уточнил синоптик.