Молния рекордной силы ударила над Адлером
Мощнейший грозовой разряд зафиксирован в окрестностях Адлера. Об этом пишет Telegram-канал «Любимый Сочи».
Молния ударила в горной местности около 01:35 ночи 10 октября. Ее мощность была настолько велика, что многие очевидцы могли спутать грохот с работой систем противовоздушной обороны.
Специалисты зафиксировали серию последующих разрядов с силой тока в диапазоне 100–200 килоампер (кА). Для сравнения: мощность обычной молнии обычно не превышает 20–30 кА, что делает произошедшее явление исключительным.
В связи с этим инцидентом эксперты напомнили жителям и гостям курорта, что во время грозы рекомендуется находиться в помещении, избегать мест с одинокими деревьями и водоёмами, а также отключать электроприборы от сети.
