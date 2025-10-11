Молния рекордной силы ударила над Адлером

11 октября 2025, 00:31

Мощнейшая молния ударила над Адлером

Фото: istockphoto / Maksym Isachenko

Мощнейший грозовой разряд зафиксирован в окрестностях Адлера. Об этом пишет Telegram-канал «Любимый Сочи».