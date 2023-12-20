«Бомжи и мигранты»: из-за чего обрушился жилой дом в Санкт-Петербурге, кто пострадал

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В центре Санкт-Петербурга обрушилось жилое здание, которое было построено более ста лет назад. Постройка не была признана аварийной, однако жильцов дома успели расселить за один месяц до происшествия. Редакция «Радио 1» расскажет, что стало причиной разрушения здания, что рассказали очевидцы, и почему владельцы квартир не торопились покидать жилище, которое «трещало по швам».
В Санкт-Петербурге обрушился жилой дом
Шестиэтажный жилой дом обрушился в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга минувшей ночью. На момент инцидента жильцы дома были расселены, однако спасатели начали операцию по разбору завалов, чтобы убедиться, что никто не пострадал.
Для ликвидации последствий разрушений были привлечены более ста специалистов и около 40 единиц техники.
Эвакуация жильцов в Санкт-Петербурге
Спасатели эвакуировали 27 человек из соседнего дома из-за опасений повторного обрушения. 19 человек были переселены в отель, оставшиеся убыли к родственникам. Жильцы обрушившегося дома были расселены прежде. Одна из владельцев квартиры рассказала, что внутри дома были большие трещины. Неоднократно жилое помещение осматривали специалисты. Процесс осмотра квартир начался в сентябре, к концу октября почти все жильцы съехали.
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По словам женщины, один из жильцов многоэтажного дома оставался в своем жилище до последнего момента, так как ему предлагалось съехать в маленькую квартиру, а у него несколько детей. Еще один житель многоэтажного дома рассказал, что трещины на стенах были настолько широкими, что в них помещалась рука, сообщает Газета.ру.
«В этом году трещины были уже настолько широкие, туда вмещалась кисть руки», — сообщил собеседник издания.
Окончательно жильцов дома расселили за два дня до его обрушения, сообщает spb.kp.ru. Собеседница портала также подтвердила, что последний жилец был расселен из дома за несколько часов до инцидента.
СК проведет проверку после обрушения расселенного дома в Петербурге
Следственные органы инициировали проведение проверки по факту обрушения дома в Санкт-Петербурге. Пострадавших в результате происшествия нет. Устанавливаются причины инцидента.
Названа возможная причина обрушения дома в центре Петербурга
Спровоцировать разрушение многоквартирного дома могли строительные работы . Об этом сообщает портал 78.ru. Ремонт производился на первом этаже дома с 15 по 16 декабря текущего года. Предполагается, что строительные работы привели к протечке горячего водоснабжения на первом этаже здания, который весь был залит кипятком. Рабочие, делавшие ремонт, стали демонтировать стены, после чего по ним пошли трещины.
Одна из жительниц дома рассказала, что на первом этаже дома располагался отель, однако он не работал даже в туристический сезон, о том, что там проводились работы ей не известно. Она также опровергла информацию о том, что на первом этаже находился действующий хостел с бомжами.
«Никаких действующих хостелов с бомжами и мигрантами, как пишут все, у нас не было», — рассказала женщина.
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Анастасия Крестьянова