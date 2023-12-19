В Царицыно рабочих насмерть придавило бетонными блоками из-за растаявшего снега

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Двое рабочих погибли на стройке в московском районе Царицыно.
Shot пишет, что рабочих придавило бетонными блоками, скатившимися на бытовку из-за растаявшего снега.
Трагедия случилась на улице Ереванской, 4с2. На месте работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что число погибших людей при землетрясении на северо-западе Китая увеличилось до 118. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.
Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека. В районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.
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Трагедия случилась на улице Ереванской, 4с2. На месте работают экстренные службы.
Согласно сообщению, 105 человек погибли в провинции Ганьсу, ещё 13 в провинции Цинхай. При этом с 20 людьми в провинции Цинхай нет связи, ранены 182 человека. В районе, где произошло землетрясение повреждения несколько объектов связи, водоснабжения, транспорта, электроснабжения и другой инфраструктуры.
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Мария Фирсова