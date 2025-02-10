Кому достанутся миллиарды Максимовой? Почему ее сын похож на Табакова и как любовница отвоевала наследство: выяснил «Малахов»

Раиса Максимова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
В декабре 2024 года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Она посвятила почти 75 лет театру и кино, и казалось, что ее смерть должна была объединить семью в трудный момент. Однако в звездном семействе продолжаются давние разногласия. Какие тайны всплыли в эфире программы «Малахов» и кому достанется многомиллионное наследство актрисы расскажет «Радио 1».
Несметные богатства младшего сына
Младший сын Раисы Максимовой был успешным бизнесменом. По информации СМИ, у Андрея была роскошная квартира и апартаменты в центре Москвы, три загородных дома и недвижимость за границей. Его состояние оценивалось примерно в десять миллиардов рублей. Логично было бы предположить, что после смерти Алексея его богатство перейдет к супруге и двум дочерям. Однако все пошло иначе. Раиса Викторовна вмешалась в дело и заявила, что наследство ее сына должно достаться его любовнице.
Отношения Алексея с женой Натальей стали напряженными еще в начале 2000-х, когда семья переехала в Англию. Вскоре после этого бизнесмен завел интрижку с Еленой Шойко, которая вскоре объявила о беременности. Через девять месяцев на свет появился их сын Митя.
Скандалы в знаменитом семействе
Андрей Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Неудивительно, что изначально семья Алексея не хотела признавать новых родственников. Однако результаты ДНК-теста внесли ясность в ситуацию. Раиса Максимова, сначала испытывавшая недоумение, вскоре изменила свое отношение и решилась на неожиданный шаг — она завещала свою роскошную квартиру, стоимость которой превышает сто миллионов рублей, новоиспеченному внуку.
Такой поворот событий вызвал замешательство среди остальных членов семьи. Старший сын актрисы Андрей и вдова Алексея Наталья утверждают, что любовница Алексея фактически забрала его не только у них, но и у его матери. По словам обиженных родственников, женщина не позволяла им встречаться с Раисой Викторовной и намеренно настраивала актрису против всей семьи, стремясь стать единственной наследницей.
«О наследстве говорит одна сторона, мы ни разу не поднимали вопрос — даже о квартире. С нашей стороны не было исков и заявлений. Пусть покажет хоть одно заявление. На что мы претендовали? Откуда столько клеветы, зависти? Она -— Елена Шойко — плохо себя повела, он ей в Италии дом купил, обеспечил. Мы не претендовали на это, у нас все свое. Что по закону положено — хорошо, а дальше, как бабушка посчитала», — негодует старший сын Андрей.
Сын Максимовой не знал о смерти матери
Гриневич также сообщил, что узнал о смерти матери от бывшей супруги своего брата Алексея.
«Первой мне позвонила Алешина жена Наталья. Я позвонил тогда Лене Шуйко, попросил сказать, в каком мать морге, но так и не узнал. Через театр я только узнал, где она лежит», — рассказал наследник артистки.
По его словам, до появления в семье Елены все были дружны.
«После смерти Алексея мы вообще попали в черный список, телефоны были отключены. К этому времени квартира на Тверской она уже перешла к Елене. У нас с мамой последние два года были тесные отношения и это очень насторожило Лену», — утверждал Гриневич.
Он добавил, что квартира перешла в собственность Елены Шуйко по дарственной. Оказалось, что всего было всего 3 завещания. На каждом из них стояли разные подписи. Родственники Максимовой предполагают, что на самом деле заверяла документы не она. При этом последняя сиделка Максимовой заявила, что за артисткой постоянно ухаживала именно Елена Шуйко, а старшего сына она никогда не видела.
Версия Елены Шуйко
Елена Шуйко (Фото: кадр из шоу «Малахов»)Тем временем у Елены есть своя версия событий. Как утверждает женщина, именно она заботилась о Раисе Максимовой на протяжении последних десяти лет.
Елена подчеркивает, что ни один из родственников не посетил артистку в ее квартире, не говоря уже о том, чтобы поддержать ее в трудные годы, когда она была прикована к постели. Что касается завещания и квартиры в центре столицы, Елена утверждает, что эта жилплощадь никогда не принадлежала родственникам Раисы Викторовны.
«Квартиру на Тверской театру подарил сам театр. Затем она была оформлена на мужа и детей, а потом — на бабушку и Алексея. После смерти Алексея его доля была завещана Мите. Бабушка также передала свою долю Мите. Таким образом, 50% квартиры принадлежит внуку Мите по договору дарения, а оставшаяся часть находится в наследственной массе», — поясняет Шойко.
Последняя воля Максимовой
Накануне своей смерти Раиса Максимова делилась с журналистами, что полностью доверяет Елене и испытывает огромную любовь к своему внуку Мите. Судя по всему, вновь обретенная семья стала для Максимовой последним источником счастья после множества утрат.
«Все, что у меня есть, я перевела на внука. А теперь старший сын, который меня не видел годами, внучки – все встали на дыбы и считают, что я их обидела. Ни одна из внучек не дает мне поставить памятник любимому сыну. Только она по закону может поставить памятник, она живет в Англии, а у меня права нет. Она не разрешает поставить памятник сыну, а мой внук снимает комнату», — говорила в интервью Раиса Максимова.
Шокирующие тайны семьи
Елена Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
В эфире программы стало известно, что старший сын Елены Шуйко был привлечен к ответственности за кражу.
«У Елены есть старший сын, который обокрал ее в собственной квартире. Он взломал сейф и вынес 97 купюр, часы, технику. Любящая мать заявила на него в полицию и посадила родного сына», — рассказала внучка Максимовой Елена Гриневич.
Кроме того, выяснилась еще одна неудобная правда о Шуйко. По словам Гриневич, женщина якобы ворвалась в дом к бывшей супруге своего покойного мужа Наталье с группой людей и адвокатом. Сделала она это для того, чтобы оценить имущество в оставленной первой жене Алексея квартире.
Связь с Табаковым
Антон Табаков (слева) и Алексей Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Зрители шоу обратили внимание еще на одну странную деталь: поразительное внешнее сходство Алексея Гриневича и наследника Олега Табакова Антона.
По словам зрительницы, якобы вхожую в советскую театральную тусовку, Табаков и Максимова были близко знакомы в молодости.
«Раиса Максимова нежно и трепетно дружила с Олегом Табаковым. Они оба из Саратова. Возможно нужно сделать ДНК между Антоном Табаковым и внебрачным внуком Раисы Максимовой», — прозвучало в эфире программы «Малахов».Читайте также:
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