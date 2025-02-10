Кому достанутся миллиарды Максимовой? Почему ее сын похож на Табакова и как любовница отвоевала наследство: выяснил «Малахов»

В декабре 2024 года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Она посвятила почти 75 лет театру и кино, и казалось, что ее смерть должна была объединить семью в трудный момент. Однако в звездном семействе продолжаются давние разногласия. Какие тайны всплыли в эфире программы «Малахов» и кому достанется многомиллионное наследство актрисы расскажет «Радио 1».