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Кому достанутся миллиарды Максимовой? Почему ее сын похож на Табакова и как любовница отвоевала наследство: выяснил «Малахов»

Раиса Максимова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Раиса Максимова (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

В декабре 2024 года ушла из жизни народная артистка РСФСР Раиса Максимова. Она посвятила почти 75 лет театру и кино, и казалось, что ее смерть должна была объединить семью в трудный момент. Однако в звездном семействе продолжаются давние разногласия. Какие тайны всплыли в эфире программы «Малахов» и кому достанется многомиллионное наследство актрисы расскажет «Радио 1».

Несметные богатства младшего сына


Младший сын Раисы Максимовой был успешным бизнесменом. По информации СМИ, у Андрея была роскошная квартира и апартаменты в центре Москвы, три загородных дома и недвижимость за границей. Его состояние оценивалось примерно в десять миллиардов рублей. Логично было бы предположить, что после смерти Алексея его богатство перейдет к супруге и двум дочерям. Однако все пошло иначе. Раиса Викторовна вмешалась в дело и заявила, что наследство ее сына должно достаться его любовнице.



Отношения Алексея с женой Натальей стали напряженными еще в начале 2000-х, когда семья переехала в Англию. Вскоре после этого бизнесмен завел интрижку с Еленой Шойко, которая вскоре объявила о беременности. Через девять месяцев на свет появился их сын Митя.

Скандалы в знаменитом семействе


Андрей Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Неудивительно, что изначально семья Алексея не хотела признавать новых родственников. Однако результаты ДНК-теста внесли ясность в ситуацию. Раиса Максимова, сначала испытывавшая недоумение, вскоре изменила свое отношение и решилась на неожиданный шаг — она завещала свою роскошную квартиру, стоимость которой превышает сто миллионов рублей, новоиспеченному внуку.

Такой поворот событий вызвал замешательство среди остальных членов семьи. Старший сын актрисы Андрей и вдова Алексея Наталья утверждают, что любовница Алексея фактически забрала его не только у них, но и у его матери. По словам обиженных родственников, женщина не позволяла им встречаться с Раисой Викторовной и намеренно настраивала актрису против всей семьи, стремясь стать единственной наследницей.

«О наследстве говорит одна сторона, мы ни разу не поднимали вопрос — даже о квартире. С нашей стороны не было исков и заявлений. Пусть покажет хоть одно заявление. На что мы претендовали? Откуда столько клеветы, зависти? Она -— Елена Шойко — плохо себя повела, он ей в Италии дом купил, обеспечил. Мы не претендовали на это, у нас все свое. Что по закону положено — хорошо, а дальше, как бабушка посчитала», — негодует старший сын Андрей.

Сын Максимовой не знал о смерти матери


Гриневич также сообщил, что узнал о смерти матери от бывшей супруги своего брата Алексея.

«Первой мне позвонила Алешина жена Наталья. Я позвонил тогда Лене Шуйко, попросил сказать, в каком мать морге, но так и не узнал. Через театр я только узнал, где она лежит», — рассказал наследник артистки.

По его словам, до появления в семье Елены все были дружны.

«После смерти Алексея мы вообще попали в черный список, телефоны были отключены. К этому времени квартира на Тверской она уже перешла к Елене. У нас с мамой последние два года были тесные отношения и это очень насторожило Лену», — утверждал Гриневич.

Он добавил, что квартира перешла в собственность Елены Шуйко по дарственной. Оказалось, что всего было всего 3 завещания. На каждом из них стояли разные подписи. Родственники Максимовой предполагают, что на самом деле заверяла документы не она. При этом последняя сиделка Максимовой заявила, что за артисткой постоянно ухаживала именно Елена Шуйко, а старшего сына она никогда не видела.

Версия Елены Шуйко


Елена Шуйко (Фото: кадр из шоу «Малахов»)
Тем временем у Елены есть своя версия событий. Как утверждает женщина, именно она заботилась о Раисе Максимовой на протяжении последних десяти лет.

Елена подчеркивает, что ни один из родственников не посетил артистку в ее квартире, не говоря уже о том, чтобы поддержать ее в трудные годы, когда она была прикована к постели. Что касается завещания и квартиры в центре столицы, Елена утверждает, что эта жилплощадь никогда не принадлежала родственникам Раисы Викторовны.

«Квартиру на Тверской театру подарил сам театр. Затем она была оформлена на мужа и детей, а потом — на бабушку и Алексея. После смерти Алексея его доля была завещана Мите. Бабушка также передала свою долю Мите. Таким образом, 50% квартиры принадлежит внуку Мите по договору дарения, а оставшаяся часть находится в наследственной массе», — поясняет Шойко.

Последняя воля Максимовой


Накануне своей смерти Раиса Максимова делилась с журналистами, что полностью доверяет Елене и испытывает огромную любовь к своему внуку Мите. Судя по всему, вновь обретенная семья стала для Максимовой последним источником счастья после множества утрат.

«Все, что у меня есть, я перевела на внука. А теперь старший сын, который меня не видел годами, внучки – все встали на дыбы и считают, что я их обидела. Ни одна из внучек не дает мне поставить памятник любимому сыну. Только она по закону может поставить памятник, она живет в Англии, а у меня права нет. Она не разрешает поставить памятник сыну, а мой внук снимает комнату», — говорила в интервью Раиса Максимова.


Шокирующие тайны семьи

Елена Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)


В эфире программы стало известно, что старший сын Елены Шуйко был привлечен к ответственности за кражу.

«У Елены есть старший сын, который обокрал ее в собственной квартире. Он взломал сейф и вынес 97 купюр, часы, технику. Любящая мать заявила на него в полицию и посадила родного сына», — рассказала внучка Максимовой Елена Гриневич.

Кроме того, выяснилась еще одна неудобная правда о Шуйко. По словам Гриневич, женщина якобы ворвалась в дом к бывшей супруге своего покойного мужа Наталье с группой людей и адвокатом. Сделала она это для того, чтобы оценить имущество в оставленной первой жене Алексея квартире.

Связь с Табаковым


Антон Табаков (слева) и Алексей Гриневич (Фото: кадр из шоу «Малахов»)

Зрители шоу обратили внимание еще на одну странную деталь: поразительное внешнее сходство Алексея Гриневича и наследника Олега Табакова Антона.

По словам зрительницы, якобы вхожую в советскую театральную тусовку, Табаков и Максимова были близко знакомы в молодости.

«Раиса Максимова нежно и трепетно дружила с Олегом Табаковым. Они оба из Саратова. Возможно нужно сделать ДНК между Антоном Табаковым и внебрачным внуком Раисы Максимовой», — прозвучало в эфире программы «Малахов».
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Женщина познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо для личного самолёта
Пенсионерка познакомилась с «Илоном Маском» и перевела ему $26 тыс на топливо
10 февраля 2025, 21:41

Фото: iStock/ArisSu

Мошенник выдал себя за американского миллиардера Илона Маска и убедил пенсионерку, что они любят друг друга. Об этом пишет издание Daily Mail.
​​​​​Отмечается, что 69-летняя жительница Бразилии познакомилась в соцсетях мужчиной, представившимся Илоном Маском. Они мило пообщались, после чего обменялись номерами и стали общаться в мессенджере.

Пенсионерка рассказала, что внесла контакт собеседника с телефон, записав его как «Мой любимый Илон».

Со временем их общение вышло на новый уровень. Мужчина начал обещать прислать дорогие подарки. Однако взамен он потребовал отправить ему деньги. Сначала это были мелкие переводы, но спустя непродолжительное время мошенник убедил женщину оформить два кредита на общую сумму в районе 26 тысяч долларов (около 2,5 миллионов рублей). «Илон Маск» объяснил, что эти деньги ему нужны для заправки личного самолёта.

Мошенник уже планировал убедить пенсионерку продать дом, однако её дети вовремя заметили странности в общении матери с её кавалером и обратились в полицию. Сейчас правоохранители разыскивают преступника.

Для женщины разоблачение «Маска» стало шоком. Она не хотела разрывать с ним отношения, поскольку по-настоящему поверила, что обрела долгожданную настоящую любовь.

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Синоптик рассказал о погоде в Москве на всю неделю
Синоптик Ильин: до среды температура в Москве будет колебаться от -4 до -6
10 февраля 2025, 20:45

Фото: iStock/Arseniy Rogov

Первую половину недели, до среды 12 февраля, дневная температура в Москве будет колебаться от -4 до -6 градусов, а в четверг ожидается небольшое потепление. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По его информации, до 13 февраля осадков в столице быть не должно.
«В пятницу, 14 февраля, снова станет на пару градусов холоднее. Ожидается до минус 5–6 градусов днем, ночью — до минус 6–9 градусов. Также в последние дни рабочей недели под влиянием восточной периферии антициклона не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде снега», — приводит «Вечерняя Москва» прогноз метеоролога.
Однако столь незначительные морозы наблюдаются далеко не по всей России. К примеру, в Кемеровской области минувшей ночью температура местами достигала -22 градусов, сообщает «Сiбдепо». В ночь на вторник Кузбасс накроют снегопады, а местами метели.
«Усиление ветра, ночью до 16 м/с, днем до 22 м/с. Ожидается небольшой снег, местами метели. На дорогах могут наблюдаться снежные заносы, гололедица», — приводят в издании сообщение региональной Госавтоинспекции.
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В Санкт-Петербурге стартовала премия «Город в лицах»
10 февраля 2025, 20:42

Фото: istockphoto.com/javarman

В Санкт-Петербурге стартовала четвертая городская ежегодная премия «Город в лицах», в рамках которой горожане смогут выбрать своего героя в 11 номинациях. 10 февраля запустили народное голосование, которое продлится до 20 марта.
В рамках голосования каждый может выбрать своего героя из 11 номинаций — от социального куратора и педагога до медработника и сотрудника ЖКХ.
«Все участники конкурса были выдвинуты профильными комитетами правительства Санкт-Петербурга, каждый из номинантов был отмечен за заслуги и отличия в 2024 году.», — пишет «Петербургский дневник».
Тем временем в Москве поздравили победителей отбора в седьмом сезоне проекта «Музыка в метро». Как сообщает АГН «Москва», в этот раз пассажиры столичного метрополитена смогут услышать уникальный музыкальный инструмент садору, которая сочетает в себе элементы арфы, лютни, гуслей, гитары, индийского ситара и даже балалайки.
«Поздравляем победителей отбора в седьмой сезон проекта «Музыка в метро». Желаем артистам ярких выступлений, а пассажирам – положительных эмоций во время поездок. Московский транспорт продолжает участвовать в культурной жизни столицы по поручению Сергея Собянина», – приводят в агентстве слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.
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Астролог назвала подарки для каждого знака зодиака ко Дню святого Валентина
10 февраля 2025, 20:39

Фото: iStock/Anna Ostanina

Астролог Наталья Шевченко назвала подарки, которые подойдут каждому знаку зодиака ко Дню святого Валентина. По ее словам, в этот праздник важно знать, какие подарки подходят определенному представителю зодиакального круга.
«Тельцов порадует участие в интеллектуальной игре, какой-нибудь мастер-класс либо что-то полезное для здоровья: косметика, сертификат в массажный салон, поход в СПА. А Близнецу можно подарить большой букет цветов, дизайнерские предметы либо сходить с ним вместе в кино или на выставку», — поделилась Шевченко, перечисляя для «Москвы 24» подарки для каждого знака.
Тем временем таролог Саона рассказала, о чем могут говорить сны о разводе со второй половинкой. В разговоре с «Вечерней Москвой» эзотерик сослалась на сонник Миллера, согласно которому такие сны означают неудовлетворенность своим партнером. По ее мнению, в таких случаях следует решать накопившиеся проблемы, иначе рано или поздно сон станет явью.
«Если инициатором расставания выступаете именно вы, обратите внимание на свое ближайшее окружение. Вероятно, кто-то из доверенных лиц плетет козни вокруг вашей семьи из зависти. Иногда во сне может открыться незримая истина, если в нем нередко фигурирует один и тот же знакомый человек», — отмечает издание.
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#человек
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На конкурс социальных архитекторов зарегистрировались более 6 тыс. участников
10 февраля 2025, 19:04

Фото: iStock / Sakorn Sukkasemsakorn

Уже более 6 тыс. человек изъявили желание принять участие в конкурсе социальных архитекторов. Это инициаторы социально значимых инициатив, а также те, кто задействован в их реализации и продвижении, сообщили в пресс-службе организаторов конкурса.
До окончания регистрации на конкурс осталось менее суток. Она продлится до полудня 11 февраля 2025 года. Ознакомиться с правилами участия в конкурсе и подать заявку можно на сайте.
«Конкурсный отбор будут производить по пяти направлениям: руководитель проекта, социальный аналитик, организатор проекта, медиаменеджер и интернет-технолог социальных проектов. Требования к соискателям состоят в том, что они должны быть гражданами России старше 18 лет», – говорится в сообщении.
Конкурс социальных архитекторов реализуется по поручению Владимира Путина. Это часть большой работы по созданию системы социальных лифтов и поддержки талантов, инициированной главой президентом.

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